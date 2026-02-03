قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توروب يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الدوري الممتاز
تعاون مصري - فنلندي قريب في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
الاتحاد الأوروبي: نعمل على تسهيل حركة المسافرين من وإلى غزة
كجوك يطلع رئيس الوزراء على نتائج الاجتماع مع كبار المستثمرين الأتراك
بتزيد في تغيرات الجو | اعرف طرق علاج الجيوب الأنفية .. أغربها فيتامين شهير
اتصالات النواب : تنسيق مع الأعلى للإعلام لحجب 3 ألعاب إلكترونية مخالفة
جوتيريش : يجب تسهيل المرور السريع وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى غزة
كريستيانو رونالدو يرحل عن الدوري السعوي .. اعرف السبب
رسميا الآن .. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه
محامي قاتل صغار المنوفية: المتهم اعترف بوجود علاقة شاذة مع والد الأطفال
بعد تصديق الرئيس .. رشا صالح مديرًا للأكاديمية المصرية للفنون بروما
التموين : إنشاء أركان ثابتة لمعارض أهلا رمضان بفروع السلاسل التجارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تحقيق استجابات سريعة وفعّالة .. محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين | صور

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اللقاء الدوري الأسبوعي مع المواطنين لبحث الشكاوي والطلبات المقدمة من قاطني أحياء ومراكز الدقي والعمرانية والهرم وأبو النمرس وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتحقيق استجابات سريعة وفعّالة لمشكلاتهم.

وخلال اللقاء استمع المحافظ إلى عدد من الشكاوى من بينها شكوى مواطن بحي الدقي لتضرر من قيام أحد القاطنين بالعقار بإقامة فتحات بعامود الجراج والكمرات لتركيب مواسير الغاز والمياه وكابلات الكهرباء بما يؤثر على السلامة الإنشائية للعقار.

وعلى الفور وجّه المحافظ بعرض حالة العقار على جهة بحثية حكومية معتمدة لإعداد تقرير شامل عن الحالة الإنشائية وأعمال التدعيم والترميم المطلوبة حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

وفي حي العمرانية، تضرر مواطن من قيام مالك العقار بتنفيذ تعديلات معمارية داخلية وخارجية بالمخالفة للقانون بغرض تحويل العقار إلى نشاط تجاري بما قد يؤثر على السلامة الإنشائية للمبنى.

وكلف المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد ورئيس مدينة الجيزة وعضوية رئيس حي العمرانية وجهاز التفتيش والمتابعة، والمكتب الهندسي، لمعاينة العقار على أرض الواقع، ودراسة ملف الموضوع بالكامل، وإعداد تقرير وافٍ خلال 48 ساعة لإبداء الرأي واتخاذ اللازم.

وفي حي الهرم، تضرر سكان أحد العقارات بمنطقة «أ» بهضبة الأهرام من وجود محلات أسفل العقار تعمل بدون تراخيص في أنشطة ذبح دواجن وبيع مأكولات ما يتسبب في إزعاج دائم للسكان.

وخلال اللقاء اطّلع المحافظ على الإجراءات القانونية التي اتخذها الحي والتي تضمنت غلق وتشميع المحال لعدم حصولها على التراخيص اللازمة وتحرير المحاضر البيئية المطلوبة، ووجّه المحافظ رئيس حي الهرم باستكمال الإجراءات القانونية حيال المحال المخالفة طبقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

كما تقدمت إحدى المواطنات من قاطني منطقة كعابيش بشكوى من محل مخالف يمارس نشاطًا دون ترخيص مع ضم جزء من منور العقار بالمخالفة للقانون.

وكلف المحافظ رئيس حي الهرم بإزالة الأعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المحل لممارسة نشاط دون ترخيص.

كما تناول اللقاء عددًا من الطلبات والشكاوى الخاصة بمركز ومدينة أبو النمرس، حيث شدد المحافظ على سرعة فحصها والتعامل الفوري معها، مؤكدًا أن الاستجابة العاجلة لمطالب المواطنين تمثل أولوية قصوى في إطار تحسين جودة الحياة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

محافظ الجيزة بحث الشكاوي والطلبات حي الدقي مواسير الغاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

صورة تعبيرية

بعد شكاوى من التطبيق.. حالات إنهاء الخدمة بسبب تعاطي المخدرات تحت قبة البرلمان

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات أول مرة.. رابط الاستعلام الفوري

ترشيحاتنا

الشامي

أغنية مصريّة للشامي تصل إلى 100 مليون مشاهدة على “يوتيوب”.. فيديو

أم كلثوم

ماجدة خير الله: أم كلثوم كانت عقلية جبارة.. وتجددت في مشوارها

أم كلثوم

ماجدة خير الله: الأعمال الدرامية عن أم كلثوم تكفي في الوقت الحالي

بالصور

طرق تخزين عصائر رمضان بطريقة صحية.. خطوات بسيطة

طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان

هل لصقات الظهر آمنة؟.. أوقات استخدامها وفوائدها

ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟
ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟
ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟

قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع واستعادة المظهر الحضاري بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد