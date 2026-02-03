الهلال الأحمر المصري: قدمنا حزمة من الخدمات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الأنسانية للأشقاء الفلسطينيين

أكدت الدكتورة امال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن المؤسسة تقوم بدور وطني راسخ كلفته وفوضته الدولة المصرية، ونابع من مبادئه الإنسانية لخدمة الأشقاء فى قطاع غزة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”: “بدأنا بالدفع بكافة الفرق المستجيبة للهلال الأحمر المصري لتقديم الخدمات الإنسانية، وكنا أمام مشهد عودة إستقبال المصابين والمرافقين لهم عبر معبر رفح البري قادمين من قطاع غزة، وكان الدور الرئيسي لوزارة الصحة والسكان والحجر الصحي ودور الهلال الأحمر المصري من خلال تقديم حزمة من الخدمات، مثل الدعم النفسي والإستقبال بالورود”.

وتابعت: “قدمنا حزمة من الخدمات الإنسانية تفي بكافة الإحتياجات الأولية فور وصول أهالينا من قطاع غزة، ومنها الإحتفال بهم ومرافقة كبار السن والمرضي، وتقديم الدعم النفسي للكبار والأطفال”.