مغادرة سيارات الإسعاف التي تحمل المصابين بقطاع غزة من معبر رفح نحو المستشفيات المصرية

أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل، بمغادرة سيارات الإسعاف التي تحمل المصابين بقطاع غزة من معبر رفح نحو المستشفيات المصرية.



ومن جانبه قال كريم صبري، مراسل قناة إكسترا نيوز من معبر رفح، إن دفعة جديدة من العائدين والمسافرين الفلسطينيين غادرت في هذه الأثناء باتجاه قطاع غزة، حيث ترصد الكاميرا حركة مغادرتهم عبر البوابة الرئيسية لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وأوضح صبري، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن العائدين يصلون أولًا من الجانب المصري، ويخضعون لكافة الإجراءات داخل صالة السفر وميناء رفح البري، قبل أن تقلّهم الحافلات إلى النقطة الأخيرة داخل المعبر، تمهيدًا لتسليمهم إلى الجهات المعنية على الجانب الفلسطيني ودخولهم إلى قطاع غزة. وأشار إلى أن هذا المشهد يُعد نمطيًا لحركة السفر عبر المعبر.

وأضاف أن الطاقة التشغيلية لمعبر رفح تعمل بشكل مكثف، بالتزامن مع استمرار وصول المرضى والمصابين، حيث تتزامن حركة دخولهم مع تحرك العائدين، في إطار الجهود التي تبذلها السلطات المصرية لضمان كفاءة العمل داخل المعبر وتقديم الدعم الإنساني.