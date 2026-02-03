قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

الشوا : نثمن الدور المصري بشأن فتح معبر رفح .. استعدادات استقبال العائدين الفلسطينيين| الأوضاع بالقطاع

معبر رفح
معبر رفح
محمود محسن

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية - حماس أن ما تعرّض له العائدون من أبناء الشعب الفلسطيني إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، من سوء معاملة وتنكيـل وابتزاز متعمّد، خاصةً بحقّ النساء والأطفال، على أيدي قوات الاحتلال الصهيوني المجرم؛ يُشكّل سلوكًا فاشيًا وإرهابًا منظّمًا، يندرج في سياق سياسات العقاب الجماعي. 

أمجد الشوا: نثمن الدور المصري بشأن فتح معبر رفح وجهود مصر للتيسير على الفلسطينيين

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إنهم يثمّنون عاليًا الدور المصري المتواصل خلال الفترة الماضية، خاصة الجهود المبذولة للضغط من أجل فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، والتخفيف من حدة المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وأوضح الشوا، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن اليوم هو اليوم الثاني لفتح معبر رفح، حيث تُتابَع الإجراءات على الجانب المصري من المعبر لإيصال المرضى والجرحى، وتسهيل مغادرة المسافرين من قطاع غزة، إلى جانب استقبال الجرحى وتحويلهم إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج، وهو أمر محل تقدير كبير، مؤكدا أن مصر لطالما لعبت دورًا إنسانيًا مهمًا في استقبال المرضى والجرحى الفلسطينيين وتقديم الرعاية الطبية المتكاملة لهم.

وأضاف أن المؤسسات الأهلية الفلسطينية، إلى جانب مختلف قطاعات الشعب الفلسطيني، تعمل جنبًا إلى جنب لتقديم ما يمكن تقديمه للأسر، سواء تلك التي تضم مرضى أو مغادرين أو قادمين عبر المعبر. وأشار إلى التعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والطواقم الطبية، خاصة في مجال تقديم الدعم النفسي للعائدين، لا سيما في ظل ما تعرضوا له من ممارسات لا إنسانية خلال ما يسمى بإجراءات التفتيش التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي، أو من خلال بعض الميليشيات التي استُخدمت لفرض قيود وتعقيدات تمس الكرامة الإنسانية.

وأكد الشوا في ختام حديثه الأمل في توسيع العمل داخل المعبر، وزيادة أعداد المسافرين، وإلغاء الإجراءات والممارسات الإسرائيلية، داعيًا المجتمع الدولي إلى ممارسة دوره والضغط على الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات.

 

استعدادات استقبال الدفعة الثانية من العائدين الفلسطينيين إلى معبر رفح تمهيدًا لدخولهم غزة

قال أيمن عماد، مراسل "القاهرة الإخبارية" من مدينة العريش، إن مصر تواصل استعداداتها المكثفة على مختلف المستويات لاستقبال المرضى والجرحى الفلسطينيين القادمين عبر معبر رفح، في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة للتعامل مع الحالات المصابة وأصحاب الأمراض المزمنة الذين بدأ وصول دفعات منهم إلى الأراضي المصرية.

وأوضح عماد خلال رسالة على الهواء، نقلًا عن بيانات رسمية لوزارة الصحة المصرية، أن مصر قدمت خدمات طبية لأكثر من 107 آلاف فلسطيني تمكنوا من العبور خلال فترة الحرب، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 570 مليون دولار، شملت إجراء عمليات جراحية وتقديم رعاية صحية متكاملة دون ادخار أي جهد.

وأشار إلى إعلان وزارة الصحة حالة التأهب القصوى مع استمرار فتح المعبر لليوم الثاني، حيث جرى تحويل خمس حالات أمس إلى مستشفيات بورسعيد، مع تجهيز 150 مستشفى، والدفع بنحو 300 سيارة إسعاف و30 فريق انتشار طبي لضمان الاستجابة السريعة.

لليوم الثاني على التوالي.. معبر رفح يشهد حركة نشطة للفلسطينيين

قال أحمد أبو زيد، موفد "القاهرة الإخبارية" إلى معبر رفح، إن اليوم الثاني لتشغيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح يشهد وتيرة أسرع في التعامل مع الحالات الطبية، حيث وصلت حتى الآن ثلاث حالات مصابة، مع استمرار استعداد سيارات الإسعاف لاستقبال حالات جديدة، في توقيت مبكر مقارنة باليوم الأول.

وأوضح أبو زيد خلال رسالة على الهواء، أن هذا التحسن النسبي يأتي مع انتظام آليات التنسيق المعتمدة لتشغيل المعبر، بعد استعادة العمل بالجانب الفلسطيني الذي كانت قوات الاحتلال قد سيطرت عليه خلال العمليات البرية في مايو 2024، مشيرًا إلى أن اليوم الأول شهد تركيزًا أكبر على عودة المواطنين الفلسطينيين إلى قطاع غزة واستقبال المصابين ومرضى الحالات المزمنة.

وأضاف أن التنسيق بين الجهات المختلفة، بما فيها بعثات المراقبة المدنية، أسهم في تسريع الإجراءات، حيث تم رصد تحرك عشرات الفلسطينيين اليوم من الجانب المصري إلى الفلسطيني في وقت أبكر، مقارنة باليوم السابق الذي تأخر فيه التحرك حتى ساعات المساء.

حماس قطاع غزة فلسطين الاحتلال الصهيوني

