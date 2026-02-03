قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إطلاق حملة إنسانية بالوادي الجديد للتبرع بالتمور لصالح أهالي قطاع غزة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

أعلنت محافظة الوادي الجديد، إطلاق حملة إنسانية للتبرع بالتمور لصالح أهالي قطاع غزة، وذلك في إطار الدور المجتمعي والإنساني الذي تضطلع به الدولة المصرية دعمًا للأشقاء الفلسطينيين، وتخفيفًا من معاناتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.

المبادرة تعكس روح التضامن والتكافل

وتأتي الحملة بالتعاون مع أهالي ومستثمري محافظة الوادي الجديد، وبمشاركة جمعيتي الهلال الأحمر المصري والجمعية الشرعية، حيث تستهدف جمع كميات من التمور باعتبارها أحد أبرز المنتجات الاستراتيجية التي تشتهر بها المحافظة، لما تتمتع به من قيمة غذائية عالية وسهولة في التخزين والنقل.

وأكدت محافظة الوادي الجديد أن هذه المبادرة تعكس روح التضامن والتكافل التي يتميز بها أبناء المحافظة، وحرصهم الدائم على المشاركة الإيجابية في مختلف القضايا الإنسانية، خاصة القضايا العربية التي تحظى باهتمام ودعم واسع من الشعب المصري.

وأوضحت المحافظة، أن التبرع متاح من خلال الإيداع على حساب رقم 0641403000189، بالإضافة إلى إمكانية التبرع العيني بالتمور من خلال مجمع تمور الخارجة والوحدات المحلية بمراكز المحافظة المختلفة، بما يسهم في تسهيل عملية التجميع وضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها في أسرع وقت.

وأشارت المحافظة في بيان لها، إلى أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية واللوجستية اللازمة لتجميع وفرز التمور وفق المعايير الصحية، تمهيدًا لنقلها عبر القنوات الرسمية المعتمدة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان وصول الدعم إلى أهالي غزة بشكل آمن ومنظم.

الوادي الجديد أخبار الوادي الجديد غزه

قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع واستعادة المظهر الحضاري بالشرقية

بعد حجب لعبة روبلوكس ..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف

أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

