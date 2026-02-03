قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد صورا صادمة لـ سقوط سيارة فى حفرة للصرف الصحى بمطروح
مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة
واسوني عن بعد | نورهان: عزاء والدتي مقتصرًا على الاتصال الهاتفي
متصورة من غير دبلة | لقاء الخميسي تفاجئ جمهورها بتصرّف صادم
منتخب مصر مواليد 2009 يهزم النصر للتصدير برباعية
الاتحاد المغربي يقرر استئناف عقوبات الكاف بعد أحداث نهائي أمم إفريقيا
الدوري السعودي يعيد فتح ملف محمد صلاح بقوة .. واتحاد جدة في الصدارة
دعاء الإفطار للصائمين يوم النصف من شعبان.. اغتنم لحظة الإجابة
وزير الصحة: التزام مصري ثابت بتقديم الرعاية الطبية لمصابي وجرحى غزة
مصرع طبيبة في حادث موتوسيكل بالمنوفية.. صديقة للأسرة: حادث مأساوي أطاح بأسرة كاملة وترك قلوبنا مكسورة
المنظمات الأهلية الفلسطينية: جهود مصرية حثيثة لتخفيف معاناة الفلسطينيين
الكرملين ينفي علمه بوقف الهند شراء النفط الروسي
المنظمات الأهلية الفلسطينية: جهود مصرية حثيثة لتخفيف معاناة الفلسطينيين

هاني حسين

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إنهم يثمّنون عاليًا الدور المصري المتواصل خلال الفترة الماضية، خاصة الجهود المبذولة للضغط من أجل فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، والتخفيف من حدة المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وأوضح الشوا، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن اليوم هو اليوم الثاني لفتح معبر رفح، حيث تُتابَع الإجراءات على الجانب المصري من المعبر لإيصال المرضى والجرحى، وتسهيل مغادرة المسافرين من قطاع غزة، إلى جانب استقبال الجرحى وتحويلهم إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج، وهو أمر محل تقدير كبير، مؤكدا أن مصر لطالما لعبت دورًا إنسانيًا مهمًا في استقبال المرضى والجرحى الفلسطينيين وتقديم الرعاية الطبية المتكاملة لهم.

وأضاف أن المؤسسات الأهلية الفلسطينية، إلى جانب مختلف قطاعات الشعب الفلسطيني، تعمل جنبًا إلى جنب لتقديم ما يمكن تقديمه للأسر، سواء تلك التي تضم مرضى أو مغادرين أو قادمين عبر المعبر. وأشار إلى التعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والطواقم الطبية، خاصة في مجال تقديم الدعم النفسي للعائدين، لا سيما في ظل ما تعرضوا له من ممارسات لا إنسانية خلال ما يسمى بإجراءات التفتيش التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي، أو من خلال بعض الميليشيات التي استُخدمت لفرض قيود وتعقيدات تمس الكرامة الإنسانية.

وأكد الشوا، في ختام حديثه الأمل في توسيع العمل داخل المعبر، وزيادة أعداد المسافرين، وإلغاء الإجراءات والممارسات الإسرائيلية، داعيًا المجتمع الدولي إلى ممارسة دوره والضغط على الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات.

