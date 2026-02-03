قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد سؤال ChatGPT على الهواء .. الإفتاء تحسم جدل فوائد البنوك
وداعا البطالة | 4 آلاف فرص عمل خالية .. قدم الآن
التعليم تستعد لإطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تنمية مهارات اللغة العربية بـ7 محافظات
وزير التعليم: لا يجوز انتقال الطالب من صف دراسي لآخر بدون اتقان "القراءة والكتابة"
تعليمات عاجلة بسرعة تسليم الكتب ومتابعة نسب حضور الطلاب بالمدارس في الترم الثاني
وزير التعليم: عام 2027 سيشهد إنهاء الفترة المسائية في المدارس بالكامل
وزير التعليم: ترقبوا طرح النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
وزير التعليم: ترقبوا طرح النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة
شاهد ..وزراء و نجوم السياسة والفن في حفل فيلم "الرجل ذو القبعة" لـ زاهي حواس
دخلت حيز التنفيذ .. قرارات جديدة بشأن الإيجار القديم في 8 محافظات
وزير الخارجية يؤكد لنظيره البرتغالي ضرورة تضافر الجهود لتنفيذ المرحلة الثانية بشأن غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مركز التدريب المهني بقناة السويس.. صرح مصري للتدريب بمعايير عالمية

اللقاء
اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مراسم تسليم المجلس الوطني للاعتماد شهادة الاعتماد الدولي" ISO 17024" لمركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس ببورسعيد، جاء ذلك خلال استقباله المهندس محمد حسن عبد الحليم المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالتعليم الفني، وتتويجاً لجهود تطوير العنصر البشري بهيئة قناة السويس، حيث بموجبه يحصل فنيو الهيئة من مجالات (اللحام – الكهرباء – الميكانيكا – النجارة) على شهادات وفقاً لأعلى المعايير المعترف بها عالمياً من قبل المجلس الوطني للاعمتاد (EGAC)، والمنتدى الدولي للاعتماد (IAF)، والتعاون الإفريقي للاعتماد (AFRAC)، والجهاز العربي للاعتماد (ARAC).

من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة على أهمية تلك الخطوة في تعزيز الثقة العالمية في الكفاءات الفنية الوطنية من خريجي مركز التدريب المهني ببورسعيد بما يواكب متطلبات سوق العمل.

وأوضح رئيس الهيئة أن اعتماد مركز التدريب المهني ببورسعيد يأتي كمرحلة أولى ضمن استراتيجية شاملة لتطوير واعتماد كافة مراكز التدريب التابعة للهيئة والممتدة عبر إقليم القناة، لضمان ريادة الهيئة في أداء دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني من خلال كوادر بشرية مؤهلة بأعلى المعايير العالمية.

من جانبه، أعرب المهندس محمد حسن عبد الحليم المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد عن سعادته بالتعاون مع مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس ببورسعيد والذي أثمر عن اعتماده دوليا في مجالات اللحام والكهرباء والميكانيكا والنجارة، مشيداً بما لمسه من رؤية طموحة واهتمام من فريق العمل على كافة الأصعدة فضلا عن البنية التحتية المُجهزة.

وأشار المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد إلى أن تحقيق هذا الإنجاز تطلب نجاح المركز في اجتياز أعمال التدقيق والمراجعة والتفيش والتوافق مع متطلبات الاعتماد الدولي كأحد أهم جهات التدريب المعتمدة.

وتسلم اللواء / وليد عوض رئيس مركز التدريب المهني ببورسعيد( الأبرانتيه)، شهادة الاعتماد الدولي للمركز من المهندس محمد حسن عبد الحليم المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، بحضور المهندس صبري نصر رئيس المكتب الفني للهيئة، والمهندس أحمد نصر مدير إدارة منح شهادات الاعتماد للأفراد.


                

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية قناة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

صورة تعبيرية

بعد شكاوى من التطبيق.. حالات إنهاء الخدمة بسبب تعاطي المخدرات تحت قبة البرلمان

مجلس الوزراء

مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

ترشيحاتنا

سيارات

أخبار السيارات| تويوتا تتعرض للاختراق والسرقة.. وكيا تصلح ميزة يكرهها جميع السائقين

هواتف أوبو Find X9

باقوى معالج وقوة شحن جبارة | أوبو تغزو الأسواق بهاتف جديد .. إليك اهم مواصفاته

تويوتا

سيارات تويوتا تتعرض للاختراق والسرقة.. كيف تحمي سيارتك؟

بالصور

طرق تخزين عصائر رمضان بطريقة صحية.. خطوات بسيطة

طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان

هل لصقات الظهر آمنة؟.. أوقات استخدامها وفوائدها

ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟
ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟
ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟

قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع واستعادة المظهر الحضاري بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد