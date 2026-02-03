قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش السوداني: تمكنا من كسر الحصار المفروض على مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان
مشروع قانون بالبرتغال لحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن دون الـ16 عامًا
ملفات منزل جيفري إبستين.. مراسلات سرية تكشف تفاصيل غامضة ..وشائعات تطال شخصيات عربية
رغم تقديرات إسرائيلية بضربة أمريكية.. 14 سيناريو فاشل لضرب إيران
الصحة العالمية تدعم جهود الإجلاء الطبي في غزة
مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. الموعد والقنوات الناقلة
محمد صبحي: جمهوري هو من يلقبني.. و«بابا ونيس» يجعلني فخورًا
مصدر إيراني يكشف موقع تمركز حاملة الطائرات الأمريكية «أبراهام لينكولن»
تحذيرات عاجلة من الأرصاد خلال ساعات.. ما الذي يحدث في الطقس؟
بدء مقابلات المرشحين للدفعة الثالثة من مبادرة «1000 مدير مدرسة»
رمضان 2026 فلكيًا.. موعد أول أيام الصيام واستطلاع الهلال في مصر
في أولى جلسات المحاكمة.. أسرة أطفال المنوفية: الإعدام هيريح قلوبنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد شكاوى من التطبيق.. حالات إنهاء الخدمة بسبب تعاطي المخدرات تحت قبة البرلمان

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
عبد الرحمن سرحان

تقدمت النائبة نشوى الشريف بطلب إحاطة عاجل إلى الحكومة، عقب تلقيها شكاوى عديدة من موظفين تضرروا من آليات تطبيق قانون فصل المتعاطين للمخدرات ولائحته التنفيذية، مؤكدة أن التطبيق الحالي أسفر عن إنهاء خدمة آلاف العاملين، من بينهم حالات لم تتعاطَ أي مواد مخدرة، وإنما جاءت نتائج التحاليل إيجابية بسبب تناول أدوية خاصة بعلاج أمراض مزمنة.

وأكدت النائبة أن غياب الدقة في التنفيذ أدى إلى الإضرار بحقوق العاملين القانونية والاجتماعية، متسببًا في معاناة آلاف الأسر، مشيرة إلى أن أبرز أخطاء التطبيق تمثلت في تجاهل حالات العلاج الرسمي المثبتة طبيًا، والاعتماد على النتائج الأولية للفحص دون انتظار التحليل التوكيدي.

وأضافت أن بعض الجهات لم تراعِ الظروف القهرية للموظفين، فضلًا عن عدم إخطار العامل بحقه في التظلم أو إعادة التحليل خلال أول 24 ساعة، وهو ما يؤدي عمليًا إلى ضياع هذا الحق القانوني، ويحول الإجراء من وسيلة للردع إلى أداة للعقاب الجماعي.

فصل الموظف بسبب تعاطي المخدرات 

وينص قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات على أن ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة، أو التهرب منه دون عذر مقبول، يعد سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة بقوة القانون.

عقوبات مغلظة على الموظفين 

كما يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يسمح عمدًا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المحددة بالقانون، فيما يعاقب بالسجن كل من يتعمد الغش في إجراء التحاليل أو الإدلاء بنتيجة مخالفة للواقع.

ونصت المادة (15) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 73 لسنة 2021، بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها فيما يخص كشوف المخدرات، على التزام الجهة المختصة أو مصلحة الطب الشرعي – بحسب الأحوال – بإخطار الصندوق بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام عمل من تاريخ وصول العينة.

وفي حال تأكد إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، على أن تُحدد حقوقه التأمينية وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أو القوانين واللوائح المنظمة لعلاقته بجهة عمله، بينما يُستبعد المرشح من التعيين حال عدم شغله وظيفة بإحدى الجهات الخاضعة لأحكام القانون.

الموظفين فصل الموظفين فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات شروط فضل الموظفين حالات فصل الموظفين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

محمود كهربا

تفاصيل ليلة القبض علي كهربا في مطار الكويت

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

سيد عبد الحفيظ

مخطط وشيك.. سر انقلاب سيد عبد الحفيظ علي مدير التعاقدات في الأهلي

سوهاج

أب يهدم منزل ابنته بـ«لودر» في سوهاج والغضب يعم مواقع التواصل.. التفاصيل الكاملة

منتخب مصر

زلاكة بدلا من فتحي.. الغندور يكشف مفاجآت حسام حسن فى قائمة منتخب مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

ترشيحاتنا

بلقيس فتحي

بلقيس فتحي تعلن ارتباطها بشاب من خارج الوسط الفني

الفنانة سهام قريرة

وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة.. تفاصيل

حياة الفهد

تعرف على الحالة الصحية للفنانة حياة الفهد.. تفاصيل

بالصور

بشرى تثير الجدل بـ فستان أصفر منفوش في حفل "جوي أووردز"

بشرى
بشرى
بشرى

هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر

هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر
هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر
هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر

خطر التسمم.. هل يمكن للعسل تهدئة السعال مثل أدوية البرد؟

العسل و أدويه البرد
العسل و أدويه البرد
العسل و أدويه البرد

لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا

)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا
)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا
)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد