قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كسوف الشمس يوم 17 فبراير 2026
سندرلاند يكتسح بيرنلي بثلاثية في الدوري الإنجليزي
أخبار التوك شو| ملفات إبستين على صفيح ساخن.. وتحذير عاجل من الأرصاد
بعد الجيل الأول.. آبل تدرس إنتاج آيفون قابل للطي بتصميم الصدفة
الفنانة موناليزا تكشف حقيقة خلافها مع النجم محمد هنيدي
تحملت ما لا يتحمله بشر.. محمد عواد يكشف تفاصيل أزمته مع نادي الزمالك
موناليزا تكشف تفاصيل هجرتها لأمريكا لتكوين أسرة
رئيس حزب الوفد: أثق في الدكتور مصطفى مدبولي وأعتقد أنه مستمر
الصحة: خطة الطوارئ لاستقبال مصابي غزة تشمل 250 إلى 300 سيارة إسعاف
أسعار فوانيس رمضان 2026 .. أمكان الشراء وأحدث الموديلات لهذا العام
خالد زكي عن مشاركته بمسلسل فخر الدلتا: بقدم كوميديا راقية.. وأحمد رمزى موهوب
19 مرشحًا يتنافسون على مقعد نقيب المهندسين.. اعتماد الكشوف النهائية رسميا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قانون 73 تحت القبة.. تحرك عاجل للحكومة لإنصاف آلاف الموظفين المتضررين من تطبيق تحليل المخدرات

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

في ظل تزايد شكاوى العاملين بالجهاز الإداري للدولة، عاد قانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بـ شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها إلى واجهة النقاش البرلماني، بعد اتهامات بتطبيقه بشكل أضر بآلاف الموظفين وأسرهم، دون مراعاة الجوانب الإنسانية أو التاريخ الوظيفي لبعض الحالات.

وفي هذا السياق، تقدمت النائبة نشوى الشريف بطلب إحاطة عاجل للحكومة، عقب تلقيها شكاوى عديدة من موظفين تضرروا من طريقة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، مؤكدة أن التطبيق الحالي أدى إلى إنهاء خدمة آلاف العاملين، بينهم حالات لم تكن تتعاطى أي مواد مخدرة، وإنما جاءت نتائج التحاليل إيجابية بسبب تناول أدوية لعلاج أمراض مزمنة، دون مراعاة حقوقهم القانونية أو أوضاعهم الاجتماعية، ما تسبب في معاناة آلاف الأسر.

وأكدت النائبة أن أبرز أخطاء التطبيق تمثلت في تجاهل حالات العلاج الرسمي المثبتة، والاعتماد على النتائج الأولية للفحص دون انتظار التحليل التوكيدي، وعدم مراعاة الظروف القهرية لبعض الموظفين، فضلًا عن عدم إخطار العامل بحقه في التظلم أو إعادة التحليل خلال أول 24 ساعة، الأمر الذي يؤدي إلى ضياع هذا الحق القانوني.

ماذا يقول القانون؟

وينص القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، في مادته الثالثة، على اشتراط ثبوت عدم تعاطي المخدرات لشغل الوظائف أو الاستمرار فيها، سواء بالتعيين أو التعاقد أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة، وذلك من خلال إجراء تحليل بمعرفة الجهات المختصة، بالإضافة إلى باقي الشروط الواردة بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل.

كما تنص المادة الرابعة على إجراء تحليل فجائي لجميع العاملين بالجهات الخاضعة للقانون وفق خطة سنوية، ويكون التحليل في هذه المرحلة «استدلاليًا»، ويتم أخذ العينة في حضور العامل، مع إلزامه بالإفصاح عن جميع العقاقير التي يتناولها.

وفي حال ظهور نتيجة إيجابية للعينة الاستدلالية، يتم تحريزها وإيقاف العامل عن العمل بقوة القانون لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو لحين صدور نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره خلال فترة الوقف.

ويُجرى التحليل التوكيدي على ذات العينة لدى الجهات المختصة، ويجوز للعامل، وعلى نفقته، الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي خلال 24 ساعة من ظهور النتيجة أو الخضوع لكشف طبي في اليوم ذاته، وفي حال ثبوت سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل برد ما تحمله العامل من نفقات.

وتلتزم الجهات المختصة بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة، فإذا ثبتت إيجابية التحليل يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، مع تحديد حقوقه وفق القوانين واللوائح المنظمة لعلاقته الوظيفية.

هدف القانون.. والتطبيق محل الجدل

ويهدف قانون 73 إلى حماية الأرواح والمرافق العامة وأموال الدولة، بعدما شهدت البلاد حوادث جسيمة نتيجة استمرار بعض العاملين في مواقعهم رغم تعاطيهم المواد المخدرة، إلا أن النائبة نشوى الشريف شددت على ضرورة إعادة النظر في آليات التطبيق، بما يحقق التوازن بين حماية المصلحة العامة وصون حقوق العاملين الأبرياء، مطالبة بتدخل حكومي عاجل لمعالجة الأخطاء وضمان عدم تشريد آلاف الأسر بسبب إجراءات وصفتها بغير المنصفة.

شروط شغل الوظائف شروط شغل الوظائف وتحليل المخدرات البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد التراجع الحاد من أعلى قمة

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة

تراجع جديد يضرب سعر الذهب.. وخسائر عيار 21 تتجاوز 1100 جنيه

1100 جنيه تبخرت من عيار 21.. سعر الذهب يواصل نزيف الخسائر بشكل حاد

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور

الفنان محمود حجازى

عاشرها بالإكراه| التحريات تكشف حقيقة واقعة اتهام محمود حجازي باغتصاب فتاة

الذهب

لم يحدث منذ عام 1983| انخفاض أسعار الذهب والفضة في السوق العالمي.. فيديو

سعر الجنيه الذهب

خسر 2400 جنيه في 24 ساعة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

الطبيب الشاب وتويتة التنبؤ بوفاته

"يوم ما أموت يكون بدور برد"| حكاية طبيب شاب تنبأ بوفاته قبل رحيله بساعات.. قصة أحزنت رواد السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

تارا عماد

ظهور لافت لـ تارا عماد عبر إنستجرام

اسما شريف منير وزوجها

إطلالة رومانسية لـ أسما شريف منير رفقة زوجها

موناليزا

قامت بأداء مناسك العمرة.. الفنانة موناليزا تتحدث عن ارتداؤها الحجاب في الفترة الماضية

بالصور

آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟

آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟
آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟
آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟

زعل أم اكتئاب؟ متى يكون الحزن الطويل مرضًا نفسيًا يحتاج علاجًا؟

حزن
حزن
حزن

BMW ودودج.. مزاد جديد لسيارات جمارك الإسكندرية والسلوم ومطروح

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

رسالة ماجستير حول حلول الأمن السيبراني لأنظمة إنترنت الأشياء بهندسة الزقازيق

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

فيديو

لو معايا رصـ.ــاصة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى

لو معايا رصـ.ــاصة واحدة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى.. تــحـ.ـريـض علني وبلاغ عاجل على الهواء

برومو مسلسل "هى كيميا"

رمضان 2026.. طرح البرومو الثانى من مسلسل هى كيميا

سيارات برابوس

برابوس تطلق وحوشا جديدة بتوقيع فاخر وأرقام صادمة.. فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سمات الحب

المزيد