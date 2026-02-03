بعد الجيل الأول.. آبل تدرس إنتاج آيفون قابل للطي بتصميم الصدفة

كشفت منصة Engadget، نقلًا عن تقرير، للصحفي مارك جورمان، في “بلومبرج”، أن آبل تدرس بالفعل إنتاج جهاز ثانٍ قابل للطي من فئة آيفون، بتصميم صدفي مربع يشبه هواتف “الفليب”، رغم أن الجهاز ما زال "تحت الدراسة"، وغير مضمون الوصول إلى السوق حتى الآن.

وأوضحت المنصة أن التفكير في هذا النموذج الثاني، يأتي؛ بينما لم تطلق الشركة بعد أول آيفون قابل للطي، ما يعكس توقعًا داخليًا في آبل بوجود طلب قوي محتمل على هذه الفئة إذا نجح الإصدار الأول المعروف إعلاميًا باسم iPhone Fold والمتوقَّع طرحه في وقت لاحق من 2026.

منافسة محتملة لهواتف Z Flip و Razr

أشارت Engadget إلى أن التصميم الصدفي الذي تدرسه آبل يستهدف شريحة المستخدمين الذين يفضلون الهواتف الصغيرة التي يمكن طيّها لتصبح أكثر إحكامًا في الجيب، مع فتحها للحصول على شاشة أكبر عند الحاجة.

وأوضح التقرير أن هذا الجهاز- إذا حصل على الضوء الأخضر-؛ سيدخل في منافسة مباشرة مع هواتف مثل Samsung Galaxy Z Flip 7 وسلسلة Motorola Razr القابلة للطي، في حين يُتوقع أن يركز iPhone Fold الأول على تصميم كتابي يفتح مثل الجهاز اللوحي مع شاشة داخلية كبيرة.

تاريخ من النماذج التجريبية والأحجام المختلفة

أكدت Engadget أن فكرة آيفون قابل للطي بتصميم الصدفة، ليست جديدة تمامًا داخل آبل، إذ ذكرت تقارير سابقة من The Information أن الشركة طوّرت بالفعل نماذج أولية بهذا الشكل في معاملها خلال السنوات الماضية.

وأوضحت المنصة أن تقارير “جورمان” تشير أيضًا إلى أن “آبل” درست في مرحلة ما، فكرة جهاز قابل للطي بحجم أقرب إلى آيباد، يفتح مثل كتاب؛ ليقدّم شاشة كبيرة جدًا، لكن صعوبات تطوير هذا الجهاز قد تدفع الشركة إلى تأجيل أي إطلاق محتمل له إلى ما بعد 2029.

نافذة الإطلاق المتوقعة للجيل الأول

أشارت Engadget إلى أن المحللين وعدة تسريبات متطابقة تتوقع أن تركّز آبل في الخطوة الأولى على iPhone Fold بتصميم كتابي، مع استهداف نافذة إطلاق في النصف الثاني من 2026، على أن يقدم بوصفه جهازًا رائدًا بسعر أعلى من هواتف آيفون التقليدية.

وأوضحت المنصة أن قرار المضي قدمًا في تطوير وإطلاق الإصدار الثاني ذي التصميم الصدفي قد يعتمد بدرجة كبيرة على استقبال السوق للجيل الأول، ومستوى الطلب الفعلي على الهواتف القابلة للطي ضمن منظومة آيفون مقارنة بالمنافسين في أندرويد.