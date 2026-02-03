قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات الطقس وبرودة الليل
دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟
ليلة النصف من شعبان.. بماذا أوصى النبي لاغتنام ثوابها؟
عوائد شهادات الادخار في البنك الأهلي وبنك مصر
لا توجد عروض.. مصدر بالزمالك يكشف تفاصيل أزمة عواد والعقوبة الموقعة عليه
أنا أهلاوي غصب عن أي حد.. أبرز تصريحات كهربا عن حلم العودة ومستقبله
العراق ينفي استقبال 350 ألف لاجئ سوري
أدعية ليلة النصف من شعبان .. أفضل 200 دعاء جامع شامل للخيرات ويقضي حوائجك
بالأسماء.. 6 وفيات و11 مصابا في حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي أسوان
خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن قرار الزمالك تجاه محمد عواد
ترامب: للمرة الأولى حققنا نتائج جيدة للغاية مع روسيا وأوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد الجيل الأول.. آبل تدرس إنتاج آيفون قابل للطي بتصميم الصدفة

آبل
آبل
احمد الشريف

كشفت منصة Engadget، نقلًا عن تقرير، للصحفي مارك جورمان، في “بلومبرج”، أن آبل تدرس بالفعل إنتاج جهاز ثانٍ قابل للطي من فئة آيفون، بتصميم صدفي مربع يشبه هواتف “الفليب”، رغم أن الجهاز ما زال "تحت الدراسة"، وغير مضمون الوصول إلى السوق حتى الآن. 

وأوضحت المنصة أن التفكير في هذا النموذج الثاني، يأتي؛ بينما لم تطلق الشركة بعد أول آيفون قابل للطي، ما يعكس توقعًا داخليًا في آبل بوجود طلب قوي محتمل على هذه الفئة إذا نجح الإصدار الأول المعروف إعلاميًا باسم iPhone Fold والمتوقَّع طرحه في وقت لاحق من 2026.

منافسة محتملة لهواتف Z Flip و Razr

أشارت Engadget إلى أن التصميم الصدفي الذي تدرسه آبل يستهدف شريحة المستخدمين الذين يفضلون الهواتف الصغيرة التي يمكن طيّها لتصبح أكثر إحكامًا في الجيب، مع فتحها للحصول على شاشة أكبر عند الحاجة.

وأوضح التقرير أن هذا الجهاز- إذا حصل على الضوء الأخضر-؛ سيدخل في منافسة مباشرة مع هواتف مثل Samsung Galaxy Z Flip 7 وسلسلة Motorola Razr القابلة للطي، في حين يُتوقع أن يركز iPhone Fold الأول على تصميم كتابي يفتح مثل الجهاز اللوحي مع شاشة داخلية كبيرة.

تاريخ من النماذج التجريبية والأحجام المختلفة

أكدت Engadget أن فكرة آيفون قابل للطي بتصميم الصدفة، ليست جديدة تمامًا داخل آبل، إذ ذكرت تقارير سابقة من The Information أن الشركة طوّرت بالفعل نماذج أولية بهذا الشكل في معاملها خلال السنوات الماضية. 

وأوضحت المنصة أن تقارير “جورمان” تشير أيضًا إلى أن “آبل” درست في مرحلة ما، فكرة جهاز قابل للطي بحجم أقرب إلى آيباد، يفتح مثل كتاب؛ ليقدّم شاشة كبيرة جدًا، لكن صعوبات تطوير هذا الجهاز قد تدفع الشركة إلى تأجيل أي إطلاق محتمل له إلى ما بعد 2029.

نافذة الإطلاق المتوقعة للجيل الأول

أشارت Engadget إلى أن المحللين وعدة تسريبات متطابقة تتوقع أن تركّز آبل في الخطوة الأولى على iPhone Fold بتصميم كتابي، مع استهداف نافذة إطلاق في النصف الثاني من 2026، على أن يقدم بوصفه جهازًا رائدًا بسعر أعلى من هواتف آيفون التقليدية. 

وأوضحت المنصة أن قرار المضي قدمًا في تطوير وإطلاق الإصدار الثاني ذي التصميم الصدفي قد يعتمد بدرجة كبيرة على استقبال السوق للجيل الأول، ومستوى الطلب الفعلي على الهواتف القابلة للطي ضمن منظومة آيفون مقارنة بالمنافسين في أندرويد.

آبل فئة آيفون iPhone iPhone Fold Z Flip Razr Samsung Galaxy Z Flip 7 Motorola RAZR

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد التراجع الحاد من أعلى قمة

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة

تراجع جديد يضرب سعر الذهب.. وخسائر عيار 21 تتجاوز 1100 جنيه

1100 جنيه تبخرت من عيار 21.. سعر الذهب يواصل نزيف الخسائر بشكل حاد

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور

الفنان محمود حجازى

عاشرها بالإكراه| التحريات تكشف حقيقة واقعة اتهام محمود حجازي باغتصاب فتاة

سعر الجنيه الذهب

خسر 2400 جنيه في 24 ساعة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم

الذهب

لم يحدث منذ عام 1983| انخفاض أسعار الذهب والفضة في السوق العالمي.. فيديو

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

صلاة ليلة النصف من شعبان

صلاة ليلة النصف من شعبان .. 4 ركعات تغفر الذنوب وتزيد الرزق وتمنحك 6 عطايا

ترشيحاتنا

جهاز صغير يسجل كلام

جهاز صغير يسجل كلامك ويحوّله لملاحظات جاهزة بالأوامر

Supernatural

مستخدميه استغنوا عن الجيم التقليدي.. ميتا تتخذ قرارا مثيرا تجاه تطبيق التمارين

مجموعة

خطوة تنظيمية جديدة لتعزيز منظومة الرياضات الإلكترونية وتنمية المواهب الوطنية

بالصور

آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟

آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟
آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟
آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟

زعل أم اكتئاب؟ متى يكون الحزن الطويل مرضًا نفسيًا يحتاج علاجًا؟

حزن
حزن
حزن

BMW ودودج.. مزاد جديد لسيارات جمارك الإسكندرية والسلوم ومطروح

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

رسالة ماجستير حول حلول الأمن السيبراني لأنظمة إنترنت الأشياء بهندسة الزقازيق

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

فيديو

البلوجر احمد مصطفى

دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟

جهاد البنا

حلم ما كملش.. قصة وفاة نجل جهاد البنا تشعل تعاطف السوشيال ميديا

لو معايا رصـ.ــاصة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى

لو معايا رصـ.ــاصة واحدة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى.. تــحـ.ـريـض علني وبلاغ عاجل على الهواء

برومو مسلسل "هى كيميا"

رمضان 2026.. طرح البرومو الثانى من مسلسل هى كيميا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد