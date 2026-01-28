قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب يواصل ارتفاعه محليا وعالميا.. وعيار 21 يسجل 7100 جنيه
خبير: ترامب يُظهر عداءً واضحًا للنظام الدولي ويسعى إلى تأسيس نهج مختلف في إدارة السياسة
بلعمري والجزار وشريف في قائمة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز
أفضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250 ألف جنيه بالسوق المصري
طريقة تنزيل ترددات قنوات نايل سات كاملة 2026
بيراميدزاوي بنسبة 100%؜.. إبراهيم فايق يفجر مفاجأة للجماهير بشأن الفاخوري
شيخ الأزهر يحقق أمنية الطالبة الإندونيسية «ييلي» ويمنحها فرصة استكمال الماجستير
هاني سري الدين: وزارة الاستثمار بلا حقيبة وتحتاج إلى إسناد بعض الهيئات لها
مدير المتحف المصري بالتحرير: خطة شاملة لتغيير شكل العرض المتحفي وتطوير البنية التحتية
مقتل مواطن عراقي خلال مواجهات مع الجيش السوري
عبد المنعم سعيد: ترامب يرسخ فكرة القوة هي أساس إدارة العلاقات الدولية
هاني سري الدين: الإصلاح المؤسسي وزيادة الاستثمارات الخاصة أولوية المرحلة المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيري تتحول.. آبل تخطو خطوة نحو مساعد ذكي شبيه ChatGPT

سيري
سيري
شيماء عبد المنعم

ذكرت تقارير صحفية نقلا عن مارك جورمان من “بلومبرج”، أن التحديث المرتقب لمساعد آبل الذكي سيري Siri قد يحوله إلى روبوت محادثة يشبه ChatGPT.

وقالت مصادر جورمان إن “سيري”، الذي سيتم دمجه في iOS 27، سيكون محور عرض آبل المتوقع في مؤتمر المطورين السنوي WWDC المقرر في يونيو القادم.

 

ويحمل المشروع الداخلي لروبوت المحادثة اسم “Campos”، وسيتمكن من التفاعل بالصوت والنص على حد سواء.

وكان نائب الرئيس الأعلى لشركة آبل، كريج فيديريجي، قد صرح سابقا بأنه لا يرغب في أن يتحول سيري إلى روبوت محادثة، بل يريد أن تكون خيارات الذكاء الاصطناعي متكاملة ومتاحة عند الحاجة. 

إلا أن خطة الشركة تبدو قد تغيرت بسبب النجاح الكبير لروبوتات المحادثة المنافسة، ما زاد من الضغوط على آبل للحاق بركب السباق نحو الذكاء الاصطناعي.

سيري

وليس خفيا أن آبل تخلفت عن المنافسين في سباق الذكاء الاصطناعي، فقد أجلت مرارا إطلاق نسخة “سيري أكثر تخصيصا”، كما بحثت العام الماضي عن شريك تقني في مجال الذكاء الاصطناعي، وتجربة تقنيات منافسين مثل OpenAI وأنثروبيك لدراسة إمكانية التعاون.

وفي النهاية، اختارت آبل شراكة مع جوجل Gemini، وهو ما أكدته الشركتان رسميا في وقت سابق من هذا الشهر، لتعزيز قدرات سيري بالذكاء الاصطناعي الحديث.

سيري بنسخة شبيهة بـ ChatGPT

وفق التقرير، سيعتمد سيري الجديد على نسخة محسنة من مساعد جوجل Gemini لتزويده بالذكاء الاصطناعي، ليصبح مساعدا صوتيا يشبه ChatGPT مع القدرة على إجراء محادثات تفاعلية سلسة. 

وسيتم دمج هذه الميزة بشكل عميق في تجربة استخدام آيفون وiPad وMac، بحيث يمكن الوصول إلى قدرات الشات بوت مباشرة من خلال الضغط على زر أو قول الكلمة السحرية "سيري".

ويشير التقرير إلى أن آبل لن تعرض أي إعلانات في "سيري" الجديد، بخلاف النسخة المجانية من ChatGPT، ما يتماشى مع فلسفة آبل في تقديم تجربة سلسة على أجهزتها الفاخرة.

إذا تحققت هذه الخطط، فقد يكون لها تأثير كبير على سوق الذكاء الاصطناعي. فمع كون آيفون هو الهاتف الأكثر مبيعا عالميا، فإن دمج شات بوت مماثل لـ ChatGPT مباشرة في نظام iOS قد يجعل ملايين مستخدمي ChatGPT يفكرون مرتين قبل فتح التطبيق.

كما يشير التقرير إلى محادثات بين آبل وجوجل حول استضافة ملايين محادثات "سيري" على خوادم جوجل باستخدام رقائق TPU المتخصصة، ما قد يشكل منافسة مباشرة لشركة إنفيديا الرائدة في رقائق GPU، ويعيد رسم ترتيب الشركات الأكبر قيمة في العالم قبل وصول أي تغييرات قيادية.

إذا تم إطلاق "سيري" الجديد في سبتمبر كما تشير التوقعات، ستكون آبل وجوجل على مشهد الذكاء الاصطناعي العالمي بقوة، مستفيدتين من ملايين الأجهزة المحمولة، وفي الوقت نفسه، مهددة لمنافسيها مثل OpenAI وإنفيديا.

سيري آبل ChatGPT روبوت محادثة Campos الذكاء الاصطناعي سيري الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

سعر الذهب في مصر

بقيمة 490 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة تمهيدا لإعلانها على موقع المديرية

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل

هل تغيرت بالفعل؟.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل اليوم الأربعاء 28 يناير 2026

ترشيحاتنا

مترو الأنفاق

القومية للأنفاق: خدمة الدفع الإلكتروني من خلال الفيزا متوافرة بجميع خطوط المترو وLRT

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

رمال مثيرة للأتربة تضرب عدة محافظات | تحذير عاجل من الأرصاد

بسام الشماع

بسام الشماع يستعرض "عبقرية المصري القديم" في ندوة بمؤسسة زاهي حواس

بالصور

أفضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250 ألف جنيه بالسوق المصري

افضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250
افضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250
افضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250

كارثة صامتة.. ماذا تفعل البطاطس الخضراء في الجسم؟

كارثة صامتة..ماذا تفعل البطاطس الخضراء بالجسم؟
كارثة صامتة..ماذا تفعل البطاطس الخضراء بالجسم؟
كارثة صامتة..ماذا تفعل البطاطس الخضراء بالجسم؟

انطلاق مزاد سيارات نيابات جديد في 2 فبراير المقبل

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟

ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟
ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟
ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟

فيديو

رنا سماحة

مش أصول.. رنا سماحة تطرح ثالث أعانى ألبومها "مهري حياة"

محمد فؤاد

كفاية غربة وارمي التكال.. محمد فؤاد يطرح أحدث أغانيه

أسما شريف منير والشك

إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد