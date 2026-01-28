سيري تتحول.. آبل تخطو خطوة نحو مساعد ذكي شبيه ChatGPT

ذكرت تقارير صحفية نقلا عن مارك جورمان من “بلومبرج”، أن التحديث المرتقب لمساعد آبل الذكي سيري Siri قد يحوله إلى روبوت محادثة يشبه ChatGPT.

وقالت مصادر جورمان إن “سيري”، الذي سيتم دمجه في iOS 27، سيكون محور عرض آبل المتوقع في مؤتمر المطورين السنوي WWDC المقرر في يونيو القادم.

ويحمل المشروع الداخلي لروبوت المحادثة اسم “Campos”، وسيتمكن من التفاعل بالصوت والنص على حد سواء.

وكان نائب الرئيس الأعلى لشركة آبل، كريج فيديريجي، قد صرح سابقا بأنه لا يرغب في أن يتحول سيري إلى روبوت محادثة، بل يريد أن تكون خيارات الذكاء الاصطناعي متكاملة ومتاحة عند الحاجة.

إلا أن خطة الشركة تبدو قد تغيرت بسبب النجاح الكبير لروبوتات المحادثة المنافسة، ما زاد من الضغوط على آبل للحاق بركب السباق نحو الذكاء الاصطناعي.

سيري

وليس خفيا أن آبل تخلفت عن المنافسين في سباق الذكاء الاصطناعي، فقد أجلت مرارا إطلاق نسخة “سيري أكثر تخصيصا”، كما بحثت العام الماضي عن شريك تقني في مجال الذكاء الاصطناعي، وتجربة تقنيات منافسين مثل OpenAI وأنثروبيك لدراسة إمكانية التعاون.

وفي النهاية، اختارت آبل شراكة مع جوجل Gemini، وهو ما أكدته الشركتان رسميا في وقت سابق من هذا الشهر، لتعزيز قدرات سيري بالذكاء الاصطناعي الحديث.

سيري بنسخة شبيهة بـ ChatGPT

وفق التقرير، سيعتمد سيري الجديد على نسخة محسنة من مساعد جوجل Gemini لتزويده بالذكاء الاصطناعي، ليصبح مساعدا صوتيا يشبه ChatGPT مع القدرة على إجراء محادثات تفاعلية سلسة.

وسيتم دمج هذه الميزة بشكل عميق في تجربة استخدام آيفون وiPad وMac، بحيث يمكن الوصول إلى قدرات الشات بوت مباشرة من خلال الضغط على زر أو قول الكلمة السحرية "سيري".

ويشير التقرير إلى أن آبل لن تعرض أي إعلانات في "سيري" الجديد، بخلاف النسخة المجانية من ChatGPT، ما يتماشى مع فلسفة آبل في تقديم تجربة سلسة على أجهزتها الفاخرة.

إذا تحققت هذه الخطط، فقد يكون لها تأثير كبير على سوق الذكاء الاصطناعي. فمع كون آيفون هو الهاتف الأكثر مبيعا عالميا، فإن دمج شات بوت مماثل لـ ChatGPT مباشرة في نظام iOS قد يجعل ملايين مستخدمي ChatGPT يفكرون مرتين قبل فتح التطبيق.

كما يشير التقرير إلى محادثات بين آبل وجوجل حول استضافة ملايين محادثات "سيري" على خوادم جوجل باستخدام رقائق TPU المتخصصة، ما قد يشكل منافسة مباشرة لشركة إنفيديا الرائدة في رقائق GPU، ويعيد رسم ترتيب الشركات الأكبر قيمة في العالم قبل وصول أي تغييرات قيادية.

إذا تم إطلاق "سيري" الجديد في سبتمبر كما تشير التوقعات، ستكون آبل وجوجل على مشهد الذكاء الاصطناعي العالمي بقوة، مستفيدتين من ملايين الأجهزة المحمولة، وفي الوقت نفسه، مهددة لمنافسيها مثل OpenAI وإنفيديا.