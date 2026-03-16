إلغاء الرخصة والحبس.. كيف واجه القانون تعاطي المخدرات حال السير بالطريق العام؟

جرم قانون المرور تعاطي المخدرات أثناء السير بالطريق العام، باعتبارها أحد أكثر الجرائم التي تهدد السلامة المرورية وينتج عنها حوادث مميتة .


وفرض القانون عقوبات مشددة تصل للحيس والغرامة ، لمواجهة مرتكبي هذه الجرائم، بهدف الحفاظ على أرواح وسلامة الآخرين .

طبقا لنص المادة 76 من القانون، يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.


وإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 الاف جنيه.


وحال ترتب على ذلك وفاه شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.


وفى جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه.

