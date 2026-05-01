ما بتنفعش.. 4 طرق شهيرة للتخلص من النمل مفعولها ضعيف

النمل من الحشرات التى يزداد انتشارها فى فصلي الربيع والصيف وبجانب المظهر المقزز إلا أنه يترك اثارا مؤلمة على الجلد خاصة عندما يلدغ الاطفال وكبار السن.



فيما يلي بعض الحلول غير الفعالة قصيرة الأجل التي يستخدمها معظم أصحاب المنازل وفقا لموقع rentokil.

الطباشير

يُعدّ استخدام الطباشير من أكثر الحلول المنزلية شيوعًا للتخلص النمل ورغم أن الكثيرين يرون هذه الطريقة "فعّالة" في التعامل مع النمل، إلا أنها لا تُجدي نفعًا إلا لأن كربونات الكالسيوم تُخفي رائحة النمل، مما يُؤدي إلى تشتته في اتجاهات مختلفة لفقدانه أثر الرائحة. ولكن بعد فترة وجيزة، يستعيد النمل أثر رائحته ويعود إلى نشاطه، مما يجعل هذه الطريقة غير فعّالة في القضاء على النمل أو أعشاشه.

الماء الساخن

من الطرق المنزلية الشائعة الأخرى للتخلص من النمل استخدام الماء الساخن أو المغلي و يُعدّ الماء المغلي أكثر فعالية من استخدام الطباشير، إذ يُحتمل أن يقتل النمل بالملامسة ويقلل من أعداده، كما يُزيل أثر رائحته لكن هذه الطريقة مؤقتة ولا تقضي على عش النمل أو مصدره؛ فسيعود النمل للظهور عاجلاً أم آجلاً.

لا يُعدّ غلي الماء وسيلة فعّالة للقضاء على النمل فحسب ، بل يُشكّل أيضًا خطرًا على المستخدم الذي قد يُصاب بحروق في حال وقوع حادث كما يُمكن أن يُؤدي غلي الماء إلى زيادة الرطوبة داخل المنزل، ما قد يتسرّب إلى الخشب، وبالتالي قد يجذب النمل الأبيض و يُمكن أن تكون أضرار النمل الأبيض مُكلفة، وتُشكّل خطرًا على صحة وسلامة عائلتك.

التوابل والأعشاب

يعتقد البعض أن استخدام التوابل مثل القرفة والفلفل الحار والفلفل الأحمر والفلفل الأسود يُمكن أن يقضي على النمل بفعالية لكن لسوء الحظ، هذا حل مؤقت فقط، فهذه التوابل القوية تُخفي رائحة النمل فقط، مما يجعله تائهاً ومُشتتاً. ولا يُعد هذا حلاً جذرياً للمشكلة.

مع أن هذه الطريقة قد تُجدي نفعاً مؤقتاً في طرد النمل، إلا أن آفات منزلية أخرى كالصراصير قد تنجذب إليها إذا تُركت مبعثرة في أرجاء المنزل وسينتهي بك الأمر إلى مواجهة المزيد من مشاكل الآفات المنزلية بدلاً من التخلص منها.

الخل

تتواصل النملات فيما بينها باستخدام الفيرومونات، وهي مواد كيميائية عطرية تُفرزها النملات من غدد مختلفة منتشرة في جميع أنحاء أجسامها. تلتقط النملات الأخرى هذه الفيرومونات عبر قرون استشعارها و عندما تجد نملة طعامًا، تترك أثرًا عطريًا يعود إلى المستعمرة، مما يُمكّن النملات الأخرى من تتبع مصدر الطعام. وتزداد قوة الرائحة مع كل مرة يُسلك فيها هذا الأثر.

تقترح بعض النصائح المنزلية استخدام الخل لحجب آثار الفيرومونات، مما يمنع النمل من العثور على بعضه البعض وتكوين مسارات. مع ذلك، لا يُجدي هذا إلا في المناطق الموضعية فإذا كان انتشار النمل واسعًا في المنزل مع وجود مخبأ له في مكان ما، فلن يكون هذا الحل فعالًا.

البوراكس

يُعرف البوراكس أحيانًا باسم حمض البوريك أو رباعي بورات الصوديوم إلى جانب استخدامه كطارد للنمل منزلي الصنع ، تُستخدم هذه المادة بطرقٍ متنوعة في المنزل. من الاستخدامات الشائعة للبوراكس: إزالة البقع من الغسيل، وتنظيف المراحيض، وتسليك المصارف ويُستخدم البوراكس كطعمٍ لجذب النمل، حيث يخلطه أصحاب المنازل مع السكر أو العسل لجذب النمل، ولأن هذا المزيج سام عند تناوله، يتوقعون موت النمل بمجرد ابتلاعه و أحد الأسباب الرئيسية التي تدعو أصحاب المنازل لتجنب هذه الطريقة هو احتمال ابتلاع الأطفال والحيوانات الأليفة للطعم عن طريق الخطأ.