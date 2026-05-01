الوفد الفلسطيني يرفض صورة مشتركة مع الوفد الإسرائيلي ويحرج إنفانتينو في الكونجرس
بسبب إطلاق النار ببولاق الدكرور وترويع المواطنين.. المتهم يواجه هذه العقوبة
طهران: من غير الواقعي توقع نتائج سريعة من المحادثات مع واشنطن
ماذا كان يفعل النبي في فجر الجمعة؟ 3 سنن مهجورة لا تفوتك
شوبير أم الشناوي .. من حارس مرمى الأهلي أمام الزمالك في مباراة القمة؟
جريمة بعد حفل زفاف.. محاكمة 26 متهما بالاشتراك في قتل أبناء عمومتهم الأحد
إنذار الطاعة.. مشروع قانون جديد يعيد ضبط النفقة ويواجه التعسف الأسري
شائعات وفاة فيروز تثير القلق.. والعائلة تتحرك قانونيا
ترامب: طهران لن تحصل على مقابل في أي اتفاق محتمل بشأن اليورانيوم
شنطة هدوم ولعب.. أم تترك طفلتها بالشارع والأب يستلمها من الشرطة بالعمرانية
تصعيد أمريكي إيراني يرفع كلفة الحرب إلى 50 مليار دولار وسط توتر إقليمي متسارع
قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يقترب من الحسم.. مشروع شامل يضبط الطلاق والنفقة والحضانة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

ما بتنفعش.. 4 طرق شهيرة للتخلص من النمل مفعولها ضعيف

اسماء محمد

النمل من الحشرات التى يزداد انتشارها فى فصلي الربيع والصيف وبجانب المظهر المقزز إلا أنه يترك اثارا مؤلمة على الجلد خاصة عندما يلدغ الاطفال وكبار السن.


فيما يلي بعض الحلول غير الفعالة قصيرة الأجل التي يستخدمها معظم أصحاب المنازل وفقا لموقع rentokil.

 الطباشير

 

يُعدّ استخدام الطباشير من أكثر  الحلول المنزلية شيوعًا  للتخلص النمل ورغم أن الكثيرين يرون هذه الطريقة "فعّالة" في التعامل مع النمل، إلا أنها لا تُجدي نفعًا إلا لأن كربونات الكالسيوم تُخفي رائحة النمل، مما يُؤدي إلى تشتته في اتجاهات مختلفة لفقدانه أثر الرائحة. ولكن بعد فترة وجيزة، يستعيد النمل أثر رائحته ويعود إلى نشاطه، مما يجعل هذه الطريقة غير فعّالة في القضاء على النمل أو أعشاشه.

 الماء الساخن 

 

من الطرق المنزلية الشائعة الأخرى للتخلص من النمل استخدام الماء الساخن أو المغلي و يُعدّ الماء المغلي أكثر فعالية من استخدام الطباشير، إذ يُحتمل أن يقتل النمل بالملامسة ويقلل من أعداده، كما يُزيل أثر رائحته لكن هذه الطريقة مؤقتة ولا تقضي على عش النمل أو مصدره؛ فسيعود النمل للظهور عاجلاً أم آجلاً.

لا يُعدّ غلي الماء وسيلة فعّالة  للقضاء على النمل فحسب ، بل يُشكّل أيضًا خطرًا على المستخدم الذي قد يُصاب بحروق في حال وقوع حادث كما يُمكن أن يُؤدي غلي الماء إلى زيادة الرطوبة داخل المنزل، ما قد يتسرّب إلى الخشب، وبالتالي قد يجذب النمل الأبيض و يُمكن أن تكون أضرار النمل الأبيض مُكلفة، وتُشكّل خطرًا على صحة وسلامة عائلتك.

التوابل والأعشاب

يعتقد البعض أن استخدام التوابل مثل القرفة والفلفل الحار والفلفل الأحمر والفلفل الأسود يُمكن أن يقضي على النمل بفعالية لكن لسوء الحظ، هذا حل مؤقت فقط، فهذه التوابل القوية تُخفي رائحة النمل فقط، مما يجعله تائهاً ومُشتتاً. ولا يُعد هذا حلاً جذرياً للمشكلة.

مع أن هذه الطريقة قد تُجدي نفعاً مؤقتاً في طرد النمل، إلا  أن آفات منزلية أخرى  كالصراصير قد تنجذب إليها إذا تُركت مبعثرة في أرجاء المنزل وسينتهي بك الأمر إلى مواجهة المزيد من مشاكل الآفات المنزلية بدلاً من التخلص منها.

تعرف على فوائد الفلفل الاسود

 

 الخل

تتواصل النملات فيما بينها باستخدام الفيرومونات، وهي مواد كيميائية عطرية تُفرزها النملات من غدد مختلفة منتشرة في جميع أنحاء أجسامها. تلتقط النملات الأخرى هذه الفيرومونات عبر قرون استشعارها و عندما تجد نملة طعامًا، تترك أثرًا عطريًا يعود إلى المستعمرة، مما يُمكّن النملات الأخرى من تتبع مصدر الطعام. وتزداد قوة الرائحة مع كل مرة يُسلك فيها هذا الأثر.

تقترح بعض النصائح المنزلية استخدام الخل لحجب آثار الفيرومونات، مما يمنع النمل من العثور على بعضه البعض وتكوين مسارات. مع ذلك، لا يُجدي هذا إلا في المناطق الموضعية فإذا كان انتشار النمل واسعًا في المنزل مع وجود مخبأ له في مكان ما، فلن يكون هذا الحل فعالًا.

البوراكس

يُعرف البوراكس أحيانًا باسم حمض البوريك أو  رباعي بورات الصوديوم  إلى جانب استخدامه  كطارد للنمل منزلي الصنع ، تُستخدم هذه المادة بطرقٍ متنوعة في المنزل. من الاستخدامات الشائعة للبوراكس: إزالة البقع من الغسيل، وتنظيف المراحيض، وتسليك المصارف ويُستخدم البوراكس كطعمٍ لجذب النمل، حيث يخلطه أصحاب المنازل مع السكر أو العسل لجذب النمل، ولأن هذا المزيج سام عند تناوله، يتوقعون موت النمل بمجرد ابتلاعه و أحد الأسباب الرئيسية التي تدعو أصحاب المنازل لتجنب هذه الطريقة هو احتمال ابتلاع الأطفال والحيوانات الأليفة للطعم عن طريق الخطأ.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة الرئيس السيسي

4500 جنيه لكل فرد بالبطاقة| تفاصيل منحة الرئيس السيسي الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة

سعر الذهب

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس

بشرى سارة لأصحاب المعاشات خلال ساعات.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

بشرى سارة لأصحاب المعاشات خلال ساعات.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

إجازة عيد العمال

3 أيام راحة للحكومة والقطاع الخاص.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء

أسعار السجائر

أسعار السجائر بعد الزيادة 25% في مستهدفات ضرائب التبغ

منحة عيد العمال

1500 جنيه لكل واحد .. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026

رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. رابط فوري

أسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر تقترب.. قفزة 26% في ضرائب التبغ بالموازنة الجديدة

ترشيحاتنا

تارا عبود

تارا عبود تكشف كواليس فخر الدلتا : الكوميديا المصرية تحدٍ جديد

أحمد صيام

أحمد صيام : السوشيال ميديا صنعت عصرًا ذهبيًا لاكتشاف المواهب

أحمد رمزي

أحمد رمزي : فخر الدلتا حصاد 10 سنوات من العمل المسرحي .. والاجتهاد بلا واسطة

بالصور

ما بتنفعش.. 4 طرق شهيرة للتخلص من النمل مفعولها ضعيف

النمل
النمل
النمل

طريقة عمل جيلي بالفواكه.. حلوى منعشة وسهلة التحضير

طريقة عمل جيلي بالفواكه
طريقة عمل جيلي بالفواكه
طريقة عمل جيلي بالفواكه

ألين أرفليان تعود إلى الشاشة بـ لعبة العقرب .. تجربة نفسية مشوّقة

ألين أرفليان
ألين أرفليان
ألين أرفليان

مفاجأة عن بدائل الشوكولاتة السبريد .. ليست كلها صحية كما تظن

مفاجأة عن بدائل الشوكولاتة السبريد
مفاجأة عن بدائل الشوكولاتة السبريد
مفاجأة عن بدائل الشوكولاتة السبريد

فيديو

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبدالوهاب تحافظ على صدارة يوتيوب بــ الحضن شوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد