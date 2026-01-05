أسعار السجائر بعد الزيادة 25% في مستهدفات ضرائب التبغ

محمد صبيح

تشير مؤشرات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027 إلى موجة جديدة محتملة في أسعار السجائر في مصر، مدفوعة بزيادة كبيرة في مستهدفات الضرائب على التبغ، وهو ما يضع المستهلكين أمام سيناريو ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

مصر تستهدف 140.8 مليار جنيه من ضرائب السجائر

كشف البيان التحليلي للموازنة الجديدة أن الحكومة تستهدف تحصيل نحو 140.8 مليار جنيه من ضرائب السجائر والتبغ، مقابل 111.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بنسبة زيادة تصل إلى 26%.

هذه القفزة تعكس توجهًا واضحًا لتعظيم الإيرادات الضريبية، لكنها في الوقت نفسه تعزز التوقعات بارتفاع أسعار السجائر، خاصة مع لجوء الشركات عادة إلى تحميل الزيادات الضريبية على السعر النهائي للمستهلك.

أسعار السجائر اليوم في مصر 2026

حتى الآن، تختلف أسعار السجائر في السوق المصرية حسب العلامة التجارية، وجاءت كالتالي:

ميريت: 111 جنيهًا

مارلبورو: 102 جنيه

دافيدوف (كافة الأنواع): 102 جنيه

إل آند إم: 82 جنيهًا

مارلبورو كرافتد: 79 جنيهًا

تايم / تايم شيفت: 53 جنيهًا

تحافظ السجائر المحلية على استقرار نسبي عند 48 جنيهًا للعلبة، وتشمل:
كليوباترا (كينج سايز – سوفت كوين – بوكس – سوبر – بلاك ليبول)، إلى جانب بوسطن وبلومنت ومونديال بأنواعه.

تشهد منتجات التبغ المسخن مستويات سعرية مرتفعة نسبيًا:

HEETS Selections: حتى 82 جنيهًا

HEETS Dimensions: 69 جنيهًا

TEREA: تصل إلى 87 جنيهًا

هل ترتفع أسعار السجائر في 2026؟

تاريخيًا، تؤدي أي زيادة في الضرائب على التبغ إلى ارتفاع أسعار السجائر خلال فترة قصيرة من إقرار الموازنة.

ومع استهداف الحكومة تحقيق أكثر من 140 مليار جنيه من هذا القطاع، فإن زيادة أسعار السجائر في مصر تبدو أقرب من أي وقت مضى، ما يجعل الأسعار الحالية مرشحة للتغير مع بداية العام المالي الجديد.

