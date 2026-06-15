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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

السعودية تعلن ثبوت هلال المحرم.. والثلاثاء أول أيام العام الهجري الجديد 1448هـ

المحكمة العليا في السعودية
المحكمة العليا في السعودية
عبد الرحمن محمد

أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية ثبوت رؤية هلال شهر المحرم لعام 1448هـ، مؤكدة أن يوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2026 هو المتمم لشهر ذي الحجة لعام 1447هـ.

وأوضحت المحكمة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن دائرة الأهلة اطلعت على ما ورد إليها من المحاكم بشأن ترائي هلال شهر المحرم مساء الاثنين التاسع والعشرين من ذي الحجة، وبعد دراسة الشهادات الواردة بهذا الشأن أصدرت قرارها بثبوت رؤية الهلال.

وبناءً على ذلك، قررت المحكمة العليا أن غدا الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026 هو غرة شهر المحرم وأول أيام العام الهجري الجديد 1448هـ، وفقاً لتقويم أم القرى.

دار الإفتاء المصرية تعلن ثثبوت رؤية هلال شهر المحرم

وفي مصر أعلنت دار الإفتاء المصرية نتيجة استطلاع هلال شهر المحرم لعام 1448 هجريا، مؤكدة ثبوت رؤية الهلال شرعا بعد غروب شمس اليوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2026.

وأوضحت الدار في بيانها الرسمي أن يوم غد الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026 هو أول أيام شهر المحرم، وبداية العام الهجري الجديد 1448ه، وذلك بعد التحقق من الرؤية الشرعية عبر اللجان المختصة المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضافت أن يوم عاشوراء يوافق الخميس 25 يونيو 2026، داعية الله أن يكون العام الهجري الجديد عاما مليئا بالخير واليمن والبركات على مصر والأمة الإسلامية.

المملكة العربية السعودية رؤية هلال شهر المحرم دار الإفتاء المصرية المحكمة العليا في السعودية ثبوت الرؤية هلال شهر شــــوال

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