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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء استقبال شهر محرم .. كلمات بسيطة مأثورة عن النبي

دعاء استقبال شهر محرم
دعاء استقبال شهر محرم
عبد الرحمن محمد

دعاء استقبال شهر محرم.. ساعات قليلة تفصلنا عن حلول شهر الله المحرم، حيث تترقب الأمة الإسلامية إعلان بداية العام الهجري الجديد، إذ تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر المحرم لعام 1448هـ، عقب غروب شمس اليوم الإثنين 15 يونيو، وعلى أساس هذه الرؤية سيتم تحديد ما إذا كان غدًا الثلاثاء هو أول أيام شهر محرم، أو أن الأربعاء هو غرة الشهر.

ومع لحظات ترقب ظهور الهلال، يُستحب للمسلمين ترديد الدعاء الوارد عن النبي ﷺ، كما رُوي عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، أنه كان يقول عند رؤية الهلال: «اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالإِيمَانِ»، وفي رواية أخرى: «اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى».

ويحرص المسلمون على  استقبال العام الهجري الجديد بالإكثار من الدعاء، تعبيرًا عن الأمل في بداية عام مليء بالخيرات والبركات، ومن أبرز الأدعية التي يرددها الكثيرون:
اللهم نور قلوبنا وقبورنا، وأنر لنا دروبنا، وأبصارنا وبصائرنا وسائر جوارحنا، واجعلنا من أهل الفجر، وأهل القرآن وحملته، ومن أهل قيام الليل، وأهل الدرجات العلى، وأكرمنا برؤية نبيك في الدنيا والآخرة، وارزقنا اتباع سنته.

اللهم ارزقنا فيه الرضا، والصبر، والتيسير في كل الأمور، واهدنا لما تحب وترضى.
اللهم اكتب لنا الخير في كل خطواتنا، واصرف عنا كل سوء.
يا رب، اجعل هذا العام بداية فرج قريب، ونهاية لكل ضيق، وأكرمنا فيه بحسن الخاتمة.
اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، واغفر لنا ما مضى، وبارك لنا فيما هو آت.
اللهم اجعل هذا العام حافلا بالخيرات، ومليئا بالطمأنينة، وبارك لنا فيه أوقاتنا وأرزاقنا.

أدعية مستحبة في استقبال شهر المحرم


اللهم ارزقنا في هذا العام الرضا والصبر، ويسر لنا أمورنا كلها، واهدنا لما تحب وترضى، واكتب لنا الخير في خطواتنا، واصرف عنا كل سوء.
اللهم اجعل هذا العام بداية فرج لكل هم، ونهاية لكل ضيق، واكتب لنا فيه حسن الخاتمة.
اللهم تقبل منا ما مضى، وبارك لنا فيما هو آت، واجعلنا من المقبولين، واملأ أيامنا بالخير والطمأنينة، وبارك لنا في أوقاتنا وأرزاقنا.

دعاء شهر محرم لقضاء الحوائج
اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين اللهم لين لي صعوبتها وحزونتها واكفني شرها فانك الكافي المعافي والغالب القاهر اللهم صل على محمد وال محمد لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم.

اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.
اللهم الراحة اللهم الاطمئنان اللهم راحه البال .

اللهم الرضا اللهم الأمان اللهم السعادة، اللهم يا فاطر السماوات والأرض ويا عالم الغيب والشهادة، أسألك اللهم أن تشرح صدري وتغفر ذنبي.

اللهم إني أسألك بأنك أنت الله مالك الملك وأنك على كل شيء قدير، أن تفرج الهموم والكروب، وأن تنشر السعادة في قلوبنا يا أرحم الراحمين، اللهم ألهمنا في أمرنا الصواب، ويسر لنا في كل مسألة جواب، يا فارج الغم اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا. (دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد. اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام.

دعاء استقبال شهر محرم شهر محرم دار الإفتاء العام الهجري الجديد دعاء استقبال العام الهجري

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