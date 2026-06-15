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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر يحسم بطل "تحدي القراءة العربي".. غدًا

مشيخة الأزهر
مشيخة الأزهر
عبد الرحمن محمد

ينظم الأزهر الشريف، غدًا الثلاثاء، احتفالية كبرى للإعلان عن بطل الموسم العاشر من مشروع "تحدي القراءة العربي"، في حدث يعكس المستوى المتقدم الذي وصل إليه طلاب الأزهر في مهارات القراءة والفهم والتحليل، وسط أجواء تنافسية متميزة.

ومن المقرر أن يشهد الحفل الختامي حضور الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، والسفير حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، إلى جانب الدكتور أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور فوزان الخالدي، مدير إدارة البرامج والمبادرات بمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وسيتم خلال الاحتفالية إعلان أسماء العشرة الأوائل من طلاب الأزهر الشريف، بالإضافة إلى ثلاثة من أصحاب الهمم، تقديرًا لأدائهم المتميز خلال مراحل التصفيات المختلفة، التي شهدت منافسة قوية بين المشاركين.

كما سيتم اختيار الفائز بالمركز الأول من فئتي الطلاب وأصحاب الهمم، لتمثيل الأزهر الشريف – جمهورية مصر العربية – في الحفل الختامي لمبادرة "تحدي القراءة العربي"، والمقرر إقامته في دبي، بمشاركة ممثلين من نحو 22 دولة عربية، في تأكيد على اتساع نطاق المبادرة وريادتها في تعزيز ثقافة القراءة على مستوى الوطن العربي.

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار دعم الأزهر الشريف لمبادرات تنمية الوعي والمعرفة، وترسيخ ثقافة القراءة لدى النشء، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على التحليل والإبداع.

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