أعلنت منطقة الغربية الأزهرية فتح باب التظلمات على نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للدور الأول للعام الدراسي 2025/2026م، اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2026م، ولمدة عشرة أيام، وذلك بمقر الكنترول بمعهد فتيات توكل النموذجي، الكائن أمام ديوان عام منطقة الغربية الأزهرية.

وقالت في بيان: دعت المنطقة أولياء الأمور والطلاب الراغبين في التقدم بتظلمات إلى الالتزام بالفترة المحددة، علمًا بأنه لا تُحتسب أيام الإجازات والعطلات الرسمية ضمن مدة التظلمات.

الرسوم المقررة للتظلم

رسوم تظلم الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية تبلغ 20 جنيها فقط عن كل مادة يرغب الطالب في التقدم بطعن بشأنها، مع إمكانية استرداد هذه الرسوم بالكامل في حال ثبوت وجود درجات لم تُحتسب له، بما يضمن حفظ حق الطالب دون أي خسائر مالية عند التأكد من أحقيته في الدرجات.

خطوات تقديم التظلم على نتائج الشهادات الابتدائية والإعدادية الأزهرية

التوجه إلى المنطقة الأزهرية: يتوجه ولي الأمر إلى ديوان المنطقة الأزهرية التابع لها الطالب لسداد الرسوم المقررة.

تحديد موعد الاطلاع: بعد السداد، يحصل ولي الأمر على إيصال الدفع متضمنًا موعد الاطلاع ومقر الكنترول المختص بمراجعة الأوراق.

التوقيع على الإقرار: عند الحضور إلى الكنترول، يوقع ولي الأمر إقرارا رسميا يفيد بالاطلاع على صورة من ورقة الإجابة.

فحص الورقة: يطلع الطالب على صورة من ورقة إجابته، ويقارنها بنموذج الإجابة الرسمي لتدوين ملاحظاته إن وجدت.

إعادة الفحص وإعلان النتيجة: تُرفع الملاحظات إلى لجان المراجعة والموجهين المختصين لإعادة التقييم وإعلان النتيجة النهائية.

ضوابط وشروط مهمة

منع استخدام الهاتف المحمول: يُمنع تمامًا اصطحاب الهواتف أو أي أدوات تصوير داخل مقر الاطلاع.

مدة التظلم: تستمر فترة التقديم لمدة 15 يومًا فقط من تاريخ الإعلان الرسمي في كل محافظة.

ضمان الدرجات: التظلم لا يؤدي إلى خفض درجات الطالب مطلقا، بل إما أن تزيد الدرجات أو تظل كما هي.