قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس النواب يبدأ مناقشة التقرير النهائي لمشروع موازنة 2026-2027
إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة.. شيخ الأزهر يوجه بتحمل نفقات سفر وإقامة أسرة طالب تايلاندي
وزير خارجية تركيا لنظيره الإيراني: نأمل أن تفضي مزيد من المباحثات إلى نتيجة إيجابية
زيارة محمد بن زايد للقاهرة.. محطة جديدة في مسار التحالف المصري الإماراتي
أول مستضيف للنبي بعد الهجرة النبوية للمدينة.. تعرف على قصته
5400.. ارتفاع سعر الذهب وعيار 18 يفاجئ الجميع
وزير الخارجية السعودي يرحب في اتصاله بنظيره الإيراني بالاتفاق مع واشنطن
القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم مجاناً
إخلاء سبيل سيدة سورية ونجليها في واقعة التعدي على جيرانهم بقليوب
غرامة 300 ألف جنيه وغلق المنشأة المخالفة.. تفاصيل مشروع قانون الأمان المؤسسي للطفل بعد إحالته للجان المختصة
مجلس حكماء المسلمين يهنِّئ الأمَّة العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد 1448هـ
الفرحة مرسومة على وجوههم.. لحظة خروج طالبات الثانوية الأزهرية من لجان الامتحانات اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أول مستضيف للنبي بعد الهجرة النبوية للمدينة.. تعرف على قصته

أول مستضيف للنبي بعد الهجرة النبوية للمدينة.. تعرف على قصته
أول مستضيف للنبي بعد الهجرة النبوية للمدينة.. تعرف على قصته
شيماء جمال

ذكرى الهجرة النبوية.. بعد اشتداد إيذاء المشركين للمؤمنين:‏ حيث طال أذى المشركين جميع المسلمين مع الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ولم يكن لهم أحد يحميهم، أذن الله تعالى لرسوله بالهجرة إلى المدينة المنورة، ذهب صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر ليخبره بذلك، ليتجهزا للرحيل، وقدّم أبو بكر راحلتين، كان قد أعدّهما لهذا السفر، واستأجر عبد الله بن أريقط، ليدلّهما على الطريق.

أول مستضيف للنبي بعد الهجرة

بعد وصول النبي – صلى الله عليه وسلم – إلى المدينة المنورة مهاجرًا، أحاط به الأنصار من كل جانب، كلٌّ يمسك بزمام ناقته القصواء يرجو أن ينزل عنده، فكان يقول لهم: «دَعُوهَا، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ»، حتى بركت في مربد لغلامين يتيمين من بني النجار أمام بيت أبي أيوب الأنصاري، فسارع أبو أيوب فرحًا وحمل رحل النبي – صلى الله عليه وسلم –  إلى بيته.


إيثار أبي أيوب وتأدبه مع مقام النبوة
وتجلت عظمة الأدب وحسن الضيافة في موقف أبي أيوب وزوجته؛ حيث نزل النبي - صلى الله عليه وسلم - في الطابق السفلي من البيت لسهولة استقبال الزوار، بينما صعد أبو أيوب وزوجته إلى الطابق العلوي، ولم يطق أبو أيوب صنيعه هذا إجلالًا للنبي - صلى الله عليه وسلم - وشعر بالهيبة أن يكون فوق رأس رسول الله، فلم يهدأ له بال حتى رجا النبي- صلى الله عليه وسلم - وتوسل إليه أن ينتقل إلى الطابق العلوي، روى مسلم في صحيحه عن أبي أيوب: "أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَزَلَ عَلَيْهِ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي السُّفْلِ، وَأَبُو أَيُّوبَ فِي الْعُلْوِ، قَالَ: فَانْتَبَهَ أَبُو أَيُّوبَ لَيْلَةً، فَقَالَ: نَمْشِي فَوْقَ رَأْسِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَتَنَحَّوْا فَبَاتُوا فِي جَانِبٍ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «السُّفْلُ أَرْفَقُ». فَقَالَ: لَا أَعْلُو سَقِيفَةً أَنْتَ تَحْتَهَا، فَتَحَوَّلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْعُلْوِ، وَأَبُو أَيُّوبَ فِي السُّفْلِ، فَكَانَ يَصْنَعُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - طَعَامًا، فَإِذَا جِيءَ بِهِ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِهِ، فَيَتَتَبَّعُ مَوْضِعَ أَصَابِعِهِ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فِيهِ ثُومٌ، فَلَمَّا رُدَّ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقِيلَ لَهُ: لَمْ يَأْكُلْ، فَفَزِعَ وَصَعِدَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَحَرَامٌ هُوَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «لَا، وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ. قَالَ: فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا تَكْرَهُ، أَوْ مَا كَرِهْتَ». [صحيح مسلم]


بركة طعام أبي أيوب وتكثيره بدعاء النبي
كانت ضيافة أبي أيوب حافلة بالبركات والمعجزات؛ فقد كان يصنع الطعام لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصاحبه أبي بكر، فإذا رُدت إليه الفُضلة تتبع هو وزوجته مواضع أصابع النبي - صلى الله عليه وسلم - تبركًا بها، وفي إحدى الموائد، صنع أبو أيوب طعامًا يكفي رجلين، فطلب منه النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يدعو أشراف الأنصار، فدعاهم حتى أكل منه ثمانون رجلًا وفاض الطعام ببركة دعائه - صلى الله عليه وسلم.

فعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: "صَنَعْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا وَلِأَبِي بَكْرٍ قَدْرَ مَا يَكْفِيهِمَا، فَأَتَيْتُهُمَا بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «اذْهَبْ فَادْعُ لِي بِثَلَاثِينَ مِنْ أَشْرَافِ الْأَنْصَارِ»، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيَّ وَقُلْتُ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ أَزِيدُهُ، فَكَأَنِّي تَغَافَلْتُ، قَالَ: اذْهَبْ فَادْعُ لِي بِثَلَاثِينَ مِنْ أشراف الأنصار، فدعوتهم فجاؤوا فَقَالَ: «اطْعَمُوا» فَأَكَلُوا حَتَّى صَدَرُوا، ثُمَّ شَهِدُوا أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ وَبَايَعُوهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا، ثُمَّ قَالَ: «ادْعُ لِي سِتِّينَ»، قَالَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فَأَكَلَ مِنْ طَعَامِي ذَلِكَ مِائَةٌ وَثَمَانُونَ رَجُلًا كُلُّهُمْ مِنَ الأنصار". [دلائل النبوة – البيهقي ٦ / ٩٤]

استضافة أبي أيوب للنبي
فقد كانت استضافة أبي أيوب الأنصاري – رضي الله عنه - للنبي – صلى الله عليه وسلم - تجسيدًا حيًّا لمعاني الإيمان العميق والأدب الرفيع مع مقام النبوة، وقد نال هذا الصحابي الجليل مكرمة جعلت اسمه مقترنًا بأولى خطوات تأسيس الدولة الإسلامية في المدينة، وبقيت قصته منارة ملهمة للأجيال في الكرم، والإيثار، والمحبة الصادقة لرسول الله – صلى الله عليه وسلم. 

أول مستضيف للنبي بعد الهجرة الهجرة النبوية النبي الأنصار القصواء أبو بكر أبي أيوب الأنصاري استضافة أبي أيوب للنبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم

بدون اشتراك.. القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026

الدواجن

هبوط أسعار الفراخ البيضاء والأمهات.. والبانيه يسجل مفاجأة للمستهلكين

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 يونيو.. عيار 21 بكام؟

ياسين العياري

ابن الأصول التونسية يعاقب نسور قرطاج.. ياسين العياري يهز شباك تونس بقميص السويد

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 بـ 6250 جنيها

أسعار الذهب اليوم

400 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 يونيو 2026.. عيار 21 وصل كام؟

محمد أمين بن هاشم

محمد أمين بن هاشم مديرا فنيا لـ مودرن سبورت

الرئيس السيسي و محمد بن زايد

قمة مصرية إماراتية.. الرئيس السيسي يستقبل بن زايد اليوم لبحث الملفات المشتركة

ترشيحاتنا

البنك المركزي المصري

البنك المركزي يعلن طرح سندات خزانة ب40 مليار جنيه ..تفاصيل

الدولار

تحت الـ52 جنيها..سعر الدولار اليوم الإثنين

وزير الصناعة

الصناعة تبحث توطين المشروعات واستغلال الأصول المعطلة بالصعيد

بالصور

لامبورجيني تستعد لإطلاق وحش إيطالي بقوة 1065 حصانًا

Lamborghini Revuelto 2026
Lamborghini Revuelto 2026
Lamborghini Revuelto 2026

طريقة عمل الكنافة بالمانجو باحترافية

طريقة عمل الكنافة بالمانجو بإحترافية
طريقة عمل الكنافة بالمانجو بإحترافية
طريقة عمل الكنافة بالمانجو بإحترافية

في عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته وبناته

فى عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته و بناته
فى عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته و بناته
فى عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته و بناته

سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها

سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها
سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها
سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها

فيديو

عصير القصب

بعد ضبط مادة ضارة.. التموين توجه 5 نصائح مهمة لمستهلكي عصير القصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد