قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمود الليثي يدعم منتخب مصر قبل مواجهة بلجيكا: أظهروا روح الفراعنة في الملعب
وزير الخارجية الإيراني: عقد الجولة الأولى من المفاوضات بعد توقيع مذكرة التفاهم مع واشنطن
آلاء محمد الأولى على الشهادة الإعدادية الأزهرية للمكفوفين بالشرقية
وفد من الوفاق الليبي في زيارة مهمة إلى الزمالك | لهذا السبب
بعدما اقترب من الإفلاس.. مشروع اقتصادي ينقذ الزمالك
هيئة الاستثمار: 149 شركة سنغافورية في مصر بإجمالي استثمارات 562.2 مليون دولار
انفراجة للصحفيين.. توصية برلمانية بإقرار زيادة سنوية ثابتة للبدل
الداخلية تنفي ادعاء شخص بتصوير مناطق عسكرية في المنوفية
نجاحات سيد عبد الحفيظ .. الأهلي يحسم تجديد عقد نجم الفريق
نطوا من فوق السور .. الداخلية تكشف حقيقة سرقة مدرسة بالإسماعيلية
الحكومة تطلق بوابة معلومات التجارة الخارجية.. غدا
800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء رؤية الهلال ..كلمات من السنة حافظ عليها النبي عليه الصلاة والسلام

دعاء رؤية الهلال
دعاء رؤية الهلال
عبد الرحمن محمد

دعاء رؤية الهلال.. تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر المحرم لعام 1448 هجريًا بعد غروب شمس اليوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2026، على أن يتم إعلان نتيجة الرؤية الشرعية عقب صلاة المغرب، لتحديد ما إذا كان غدًا الثلاثاء أو بعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام العام الهجري الجديد.

ويُعد دعاء رؤية الهلال من السنن النبوية التي قلّ الالتزام بها في وقتنا الحالي، رغم ما تحمله من معانٍ عظيمة تتعلق ببداية الأشهر الهجرية واستقبالها بروح إيمانية خالصة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عند رؤية الهلال على أن يتوجه إلى الله بالدعاء، مستفتحًا الشهر بطلب الخير والبركة.

وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا شاهد الهلال قال: «اللهم أهله علينا باليُمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله»، وهو دعاء يجمع بين التمني بحلول الخير والطمأنينة، والثبات على الإيمان مع بداية كل شهر جديد.

كما جاء في رواية أخرى أنه كان يقول: «الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى، ربنا وربك الله»، وهو ما يعكس ارتباط المسلم بخالقه في كل تفاصيل حياته، حتى في متابعة حركة القمر وبداية الشهور.

دعاء رؤية هلال شهر محرم 

ويُستحب للمسلم أن يردد هذا الدعاء عند رؤية هلال شهر المحرم أو أي شهر هجري آخر، اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وطلبًا للسلامة من الآفات، والثبات على الطاعة، والتوفيق في أمور الدين والدنيا.

وأشار القرآن الكريم إلى أن جميع مخلوقات الله تسبّح بحمده، كما في قوله تعالى: «وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم»، وهو ما يوضح أن الكون بأسره في حالة عبادة دائمة، ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الهلال عند ظهوره، في إشارة إلى وحدة الخلق في عبادة الله سبحانه وتعالى.

ويتضمن قول النبي «أهله» دعاءً بأن يظهر الهلال ويُرى بوضوح، وأن تكون رؤيته مصحوبة بالأمن والسكينة، بينما تعني «السلامة» النجاة من المصائب والآفات، و«الإيمان» الثبات على العقيدة، وهو ما يجعل هذا الدعاء شاملًا لمعاني الطمأنينة في الدنيا والآخرة.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذا الدعاء مع كل شهر هجري، في إشارة إلى أهمية استحضار النية وتجديد العهد مع الله مع كل بداية جديدة، كما يحث ذلك المسلمين على متابعة رؤية الهلال، لما يرتبط بها من عبادات مهمة مثل صيام الأيام البيض وصيام عاشوراء وغيرها من المناسبات الدينية.

دعاء استقبال شهر محرم 

اللهم ارزقنا فيه الرضا، والصبر، والتيسير في كل الأمور، واهدنا لما تحب وترضى.
اللهم اكتب لنا الخير في كل خطواتنا، واصرف عنا كل سوء.

يا رب، اجعل هذا العام بداية فرج قريب، ونهاية لكل ضيق، وأكرمنا فيه بحسن الخاتمة.

اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، واغفر لنا ما مضى، وبارك لنا فيما هو آت.

اللهم اجعل هذا العام حافلا بالخيرات، ومليئا بالطمأنينة، وبارك لنا فيه أوقاتنا وأرزاقنا.

دعاء رؤية هلال شهر محرم دعاء رؤية الهلال دار الإفتاء الرؤية الشرعية دعاء استقبال شهر محرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

400 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 يونيو 2026.. عيار 21 وصل كام؟

ماتش مصر وبلجيكا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم مجاناً

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 يونيو.. عيار 21 بكام؟

الذهب

5400.. ارتفاع سعر الذهب وعيار 18 يفاجئ الجميع

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 بـ 6250 جنيها

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات|خبر عاجل الآن

الزمالك

التواصل مع فيفا.. بشرى لجماهير الزمالك بشأن قضايا النادي

صلاح ودى بروين

الماتش الساعة كام؟.. بالتردد| 15 قناة مجانية ناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

ترشيحاتنا

ريهام سعيد

النصر لمصر.. ريهام سعيد تدعم الفراعنة قبل مواجهة بلجيكا بكأس العالم

ايمان العاصي وابنتها

مع ابنتها.. إيمان العاصي تتألق في أحدث ظهور

علي السبع

علي السبع ينضم إلى أحمد عز في مسلسل الأمير

بالصور

عادة يفعلها ملايين الأشخاص بعد تناول الطعام مباشرة.. قد تضر الهضم وتسبب مشكلات صحية

عادة يفعلها ملايين الأشخاص بعد تناول الطعام مباشرة.. قد تضر الهضم وتسبب مشكلات صحية
عادة يفعلها ملايين الأشخاص بعد تناول الطعام مباشرة.. قد تضر الهضم وتسبب مشكلات صحية
عادة يفعلها ملايين الأشخاص بعد تناول الطعام مباشرة.. قد تضر الهضم وتسبب مشكلات صحية

لتنمية البحيرات والمسطحات المائية..إطلاق 600 ألف زريعة أسماك ببحر أبو الأخضر بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

كيكة الخلاط الهشة بـ3 مكونات.. وصفة اقتصادية سريعة بطعم لا يقاوم

كيكة الخلاط الهشة بـ3 مكونات فقط.. وصفة اقتصادية سريعة بطعم لا يقاوم
كيكة الخلاط الهشة بـ3 مكونات فقط.. وصفة اقتصادية سريعة بطعم لا يقاوم
كيكة الخلاط الهشة بـ3 مكونات فقط.. وصفة اقتصادية سريعة بطعم لا يقاوم

نيللي كريم: لم أعد أبحث عن البطولة المطلقة.. وأرفض استنزاف الممثل في التصوير| حوار

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

فيديو

شروق عادل مذيعة صدى البلد

تفاصيل تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بلجيكا

عصير القصب

بعد ضبط مادة ضارة.. التموين توجه 5 نصائح مهمة لمستهلكي عصير القصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد