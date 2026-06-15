دعاء رؤية الهلال ..كلمات من السنة حافظ عليها النبي عليه الصلاة والسلام

دعاء رؤية الهلال.. تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر المحرم لعام 1448 هجريًا بعد غروب شمس اليوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2026، على أن يتم إعلان نتيجة الرؤية الشرعية عقب صلاة المغرب، لتحديد ما إذا كان غدًا الثلاثاء أو بعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام العام الهجري الجديد.

ويُعد دعاء رؤية الهلال من السنن النبوية التي قلّ الالتزام بها في وقتنا الحالي، رغم ما تحمله من معانٍ عظيمة تتعلق ببداية الأشهر الهجرية واستقبالها بروح إيمانية خالصة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عند رؤية الهلال على أن يتوجه إلى الله بالدعاء، مستفتحًا الشهر بطلب الخير والبركة.

وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا شاهد الهلال قال: «اللهم أهله علينا باليُمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله»، وهو دعاء يجمع بين التمني بحلول الخير والطمأنينة، والثبات على الإيمان مع بداية كل شهر جديد.

كما جاء في رواية أخرى أنه كان يقول: «الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى، ربنا وربك الله»، وهو ما يعكس ارتباط المسلم بخالقه في كل تفاصيل حياته، حتى في متابعة حركة القمر وبداية الشهور.

دعاء رؤية هلال شهر محرم

ويُستحب للمسلم أن يردد هذا الدعاء عند رؤية هلال شهر المحرم أو أي شهر هجري آخر، اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وطلبًا للسلامة من الآفات، والثبات على الطاعة، والتوفيق في أمور الدين والدنيا.

وأشار القرآن الكريم إلى أن جميع مخلوقات الله تسبّح بحمده، كما في قوله تعالى: «وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم»، وهو ما يوضح أن الكون بأسره في حالة عبادة دائمة، ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الهلال عند ظهوره، في إشارة إلى وحدة الخلق في عبادة الله سبحانه وتعالى.

ويتضمن قول النبي «أهله» دعاءً بأن يظهر الهلال ويُرى بوضوح، وأن تكون رؤيته مصحوبة بالأمن والسكينة، بينما تعني «السلامة» النجاة من المصائب والآفات، و«الإيمان» الثبات على العقيدة، وهو ما يجعل هذا الدعاء شاملًا لمعاني الطمأنينة في الدنيا والآخرة.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذا الدعاء مع كل شهر هجري، في إشارة إلى أهمية استحضار النية وتجديد العهد مع الله مع كل بداية جديدة، كما يحث ذلك المسلمين على متابعة رؤية الهلال، لما يرتبط بها من عبادات مهمة مثل صيام الأيام البيض وصيام عاشوراء وغيرها من المناسبات الدينية.

دعاء استقبال شهر محرم

اللهم ارزقنا فيه الرضا، والصبر، والتيسير في كل الأمور، واهدنا لما تحب وترضى.

اللهم اكتب لنا الخير في كل خطواتنا، واصرف عنا كل سوء.

يا رب، اجعل هذا العام بداية فرج قريب، ونهاية لكل ضيق، وأكرمنا فيه بحسن الخاتمة.

اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، واغفر لنا ما مضى، وبارك لنا فيما هو آت.

اللهم اجعل هذا العام حافلا بالخيرات، ومليئا بالطمأنينة، وبارك لنا فيه أوقاتنا وأرزاقنا.