أمير هشام: حسين لبيب اتخذ القرار السليم برحيل إدوارد.. وأشفق على معتمد جمال

أكد الإعلامي أمير هشام، أنه لازال هناك تباين في ردود الأفعال بين جمهور الزمالك عقب رحيل جون إدوارد من منصب المدير الرياضي، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة له الأحقية الكاملة في إدارة النادي، لأنه مؤتمن من جانب الجمعية العمومية.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة مودرن MTI الفضائية: هناك أمور تُحسب لأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، والإدارة بقيادة حسين لبيب تحديدًا يستحق التحية، بعدما وصلت الأمور إلى نقطة فاصلة، كان يجب معها اتخاذ قرار برحيل إدوارد.

وأضاف: الأيام ستظهر صحة وجهة نظر حسين لبيب في التعامل مع ملف جون إدوارد تحديدًا، ومن الكواليس قرار رئيس الزمالك كان صحيح تمامًا. والنقطة الإيجابية هي الآلية الخاصة بنهاية العلاقة مع إدوارد، رغم الخلاف الحاد في وجهات النظر وهي أمور طبيعية.

وأشار إلى أن لاعبي الزمالك قاموا بإجراء الكشف الطبي استعدادا لانطلاق فترة الاعداد تحت قيادة معتمد جمال، مشيرًا إلى أن المدرب سيُظلم في الموسم الجديد، خاصة أنه تعرض لظلم واضح والطريقة التي تم التعامل معه بها منذ نهاية الموسم الماضي لم تكن جيدة على الاطلاق رغم نجاحه في الفوز بالدوري والوصول لنهائي الكونفدرالية.

وأوضح: أشفق على معتمد جمال الذي سيقود الفريق حاليا، بعدما تأخرت فترة الاعداد، والطبيعي أن يتأثر الفريق بدنيًا وفنيًا في بداية الموسم، بينما الأهلي وبيراميدز قاموا بالاستعداد منذ 3 أو 4 أسابيع، وتقييم لاعبي الزمالك في أول 5 لقاءات قبل التوقف الدولي سيكون صعبًا، والمتوقع أن الفريق لن يظهر بأفضل مستوى، ووقتها قد يخرج البعض لانتقاد معتمد جمال وهو ليس له ذنب.