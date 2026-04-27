ضبط 1024 عبوة مبيدات وأسمدة محظورة و385 علبة سجائر مهربة بالغربية

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والأنشطة التجارية، تنفيذًا لتوجيهاته بإحكام الرقابة التموينية والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتهريب، وذلك تحت إشراف المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات، التي نُفذت بعدد من مراكز ومدن المحافظة، عن ضبط 1024 عبوة وسلعة متنوعة شملت 614 عبوة مبيدات وأسمدة زراعية منتهية الصلاحية وغير مسجلة بوزارة الزراعة وغير مصرح بتداولها، إلى جانب ضبط 385 علبة سجائر مهربة جمركيًا ومستورة بدون فواتير.

تحرك تنفيذي عاجل

كما تمكنت الحملات من ضبط 7 كجم لحوم مفرومة مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، و18 كجم جبنة بيضاء منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، مع تحرير عدد من المحاضر التموينية المتنوعة للمخالفين.

ردع مخالفين

ففي مركز زفتى، واصلت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية حملاتها المشتركة مع إدارة الرقابة على المبيدات والأسمدة بمديرية الزراعة، حيث تم ضبط كميات كبيرة من المبيدات والأسمدة الزراعية المنتهية وغير المسجلة داخل عدد من المحال،وفي بندر طنطا، أسفرت الحملات عن ضبط سجائر مهربة، ولحوم مفرومة مجهولة المصدر، وجبنة بيضاء منتهية الصلاحية، إلى جانب تحرير محاضر غلق وعدم إعلان أسعار وعدم حمل شهادات صحية،كما تمكنت إدارة تموين سمنود من ضبط 225 علبة سجائر مهربة جمركيًا ومستورة بدون مستندات قانونية،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والعرض على النيابة العامة.

ردع حملات مرورية

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية اليومية وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تتعلق بالغش التجاري والتهريب.