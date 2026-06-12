للجمعة الثانية.. إقبال كثيف على معرض الأعلى للشئون الإسلامية بمسجد الحسين

شهد معرض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، اليوم، إقبالاً جماهيريًّا كثيفًا من الزائرين بمختلف فئاتهم، في مشهد يعكس الاهتمام المتزايد بالإصدارات الثقافية والعلمية والشرعية التي يقدمها المجلس، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

إقبال كثيف على معرض الأعلى للشئون الإسلامية بمسجد الحسين

واستقبل المعرض للأسبوع الثاني على التوالي زواره بباقة متنوعة ومكثفة من المؤلفات الرصينة التي تلبي احتياجات القراء والباحثين وطلاب العلم، مع طرح خصومات تشجيعية على الإصدارات تصل إلى 25%.

وتمت إتاحة الفرصة أمام الجمهور لاقتناء الكتب التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة وتخاطب مختلف الفئات العمرية والثقافية، مما عزز من دور المعرض في نشر المعرفة المستنيرة ورفع مستويات الوعي لدى المواطنين.

وأبدى رواد مسجد الإمام الحسين تقديرًا كبيرًا للمحتوى الثقافي والشرعي المتميز الذي يطرحه المجلس عبر إصداراته المتنوعة بهذا المعرض.

وطالبوا بضرورة التوسع في إقامة هذه الفعاليات في مختلف مساجد الجمهورية، لضمان وصول هذه الإصدارات القيمة إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، وهو ما يجسد نجاح المجلس في أداء رسالته، وتأكيده لدوره المحوري في نشر الفكر الوسطي، وترسيخ قيم الوعي والانتماء، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء الإنسان وتنمية فكره.