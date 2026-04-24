بقيادة جوميز .. الفتح يفوز على الخليج بهدف في الدوري السعودي
مصطفى بكري: الرئيس السيسي حذر من تداعيات حرب إيران على الاقتصاد العالمي
في نصف ساعة .. الداخلية تطلق نقلة نوعية بخدمات استخراج تصاريح العمل
يوتيوب TV يُطلق تحديثاً يُغيّر طريقة مشاهدتك للتليفزيون إلى الأبد
طوارئ في الأهلي لمواجهة بيراميدز.. محاضرة فنية وملعب 30 يونيو كامل العدد
رسميًا - الأهلي بطلاً لدوري المحترفين لكرة اليد بعد الفوز على الزمالك 31\22
بعد منع دخول الهاي لايتر.. جامعة الأزهر توضح ضوابط تفتيش الطالبات
كواليس ساخنة.. عراقجي يقدم ردا مكتوبا على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب
قائمة برشلونة لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني
تنبيه رسمي من الأرصاد بشأن طقس غدٍ السبت
مش فارقلي .. رد فعل صادم من مسلم على اتهامات طليقته
الهضبة نموذج استثنائي .. محمود ياسين جونيور : أتمنى تجسيد قصة عمرو دياب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأعلى للشئون الإسلامية ينظم معرضا للكتاب بمسجد السيدة نفيسة

معرض للكتاب بمسجد السيدة نفيسة
معرض للكتاب بمسجد السيدة نفيسة
أحمد سعيد

نظّم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، برئاسة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبإشراف الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس، اليوم الجمعة، معرضًا للكتاب بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، وذلك ضمن الاحتفاء بـ«اليوم العالمي للكتاب»، وفي إطار جهوده لنشر الفكر الوسطي وتعزيز الوعي الثقافي والديني.

معرض للكتاب بمسجد السيدة نفيسة

وقد شهد المعرض إقبالًا من روّاد المسجد والراغبين في الاستفادة من إصدارات المجلس وعروضه المميزة، التي تأتي في إطار دعم المجلس لنشر المعرفة وتعزيز الثقافة.

كما قدّم المجلس خصومات خاصة على جميع الإصدارات، تتراوح بين 20% و25%، شملت مجموعة متميزة من إصدارات المجلس في مجالات الفكر الإسلامي والثقافة والدعوة، بما يعكس سماحة الإسلام ووسطيته، وبما يتيح للجمهور اقتناء الكتب المتميزة بأسعار مناسبة.

الأوقاف تدشن فعاليات الدورة التدريبية لمواجهة الأزمات والتصدي للحرائق

يذكر أن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أصدر قرارًا باستمرار تسيير أعمال الدكتورة هدى حميد معوض إمام، أخصائي علاقات عامة ثانٍ بالمستوى الوظيفي الثانية «أ» بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية بديوان عام وزارة الأوقاف، للقيام بتسيير أعمال الإدارة العامة للتحرير والترجمة والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك لمدة عام.

يأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على الاستفادة من الكفاءات المتميزة، ودعم استقرار العمل الإداري، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة النشر والترجمة، وتعزيز دور المجلس في نشر الفكر الوسطي المستنير.

الأوقاف تطلق فعاليات الدورة التدريبية السابعة

وفي سياق آخر، أطلقت وزارة الأوقاف فعاليات الدورة التدريبية السابعة بعنوان: «كيفية مواجهة الأزمات والتصدي للحرائق والأمن الإداري وحق الطريق»، اليوم الثلاثاء، بمقر المركز الرئيسي للتدريب بمسجد النور بالعباسية، في إطار خطة وزارة الأوقاف، من خلال الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وضمن برنامج تدريبي متكامل يضم (١٢) دورة خلال العام الحالي، وتحت إشراف الإدارة العامة للتدريب، وبمشاركة الإدارة العامة للأمن، وبحضور عدد من العاملين بالمديريات الإقليمية وإداراتها الفرعية، والعاملين بالمساجد.

وتستهدف الدورة تنمية مهارات العاملين، ورفع جاهزيتهم للتعامل مع المواقف الطارئة بكفاءة، من خلال إكسابهم المعارف التطبيقية وآليات التدخل السريع، وتعزيز قدرتهم على اتخاذ الإجراءات الوقائية، بما يسهم في الحد من المخاطر، وصون الأرواح والممتلكات، وضمان استمرارية العمل بصورة منتظمة.

وشملت محاور التدريب عددًا من الجوانب المتخصصة، من بينها: أساليب التعامل مع الحرائق، ونظم التأمين والمتابعة الإدارية، إلى جانب التوعية بحق الطريق؛ في إطار ترسيخ ثقافة السلامة العامة، وتعزيز السلوكيات الإيجابية داخل المجتمع.

وفي هذا السياق، أوضح اللواء هشام السيد، الخبير الأمني في الحماية المدنية، أن الإلمام بطبيعة الحرائق وخصائصها يمثل الخطوة الأولى نحو السيطرة الفعالة عليها، مشيرًا إلى أهمية التدريب العملي على وسائل الإطفاء المختلفة.

فيما قال اللواء عبد الرحمن خالد، مدير عام الإدارة العامة للأمن بديوان عام الوزارة، إن السلامة المهنية دعامة أساسية لحماية بيئة العمل، من خلال رفع وعي العاملين بإجراءات الوقاية، وتحليل مصادر الخطر.

وبيَّن عبد الواحد الرزيقي، مدير عام الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، إن التخطيط الاستباقي يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الأزمات، من خلال إعداد سيناريوهات متعددة للتعامل مع المواقف الطارئة.

في السياق ذاته، أكد الشيخ أحمد محمد فهمي، عضو إدارة الأزمات بديوان عام الوزارة، أن مراعاة حق الطريق تمثل سلوكًا دينيًّا يعكس وعي المجتمع، داعيًا إلى الالتزام بآداب الطريق وقواعد المرور.

وتأتي هذه الدورة في إطار استراتيجية وزارة الأوقاف لإعداد كوادر مؤهلة قادرة على التعامل مع مختلف الأزمات، بما يدعم منظومة الأمن والسلامة، ويسهم في تحسين مستوى الأداء المؤسسي، مواكبةً لتوجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الصيفي

رسميًا بعد تعديل الساعة.. مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الصيفي 2026

اسعار الفراخ البيضا

أسعار الفراخ البيضاء تفاجئ المستهلكين.. سعر الكيلو اليوم الجمعة

سعر الذهب

سعر الذهب يتراجع سريعًا.. وعيار 21 يخسر نحو 700 جنيه من أعلى قيمة

رئيس الوزراء

بعد موافقة الحكومة.. 3 حالات لإنهاء الزواج للمسيحيين فى مشروع قانون الأحوال الشخصية

المطرب التركي إبراهيم تاتليسس

ثروة بـ850 مليون دولار في مهب الريح| إبراهيم تاتليسس يحرم أسرته من الميراث ..القصة الكاملة

حمد فتحي مع شيكابالا

الرياضة ضارة بالصحة.. تحذير طبي خطير لعملاق السلة المصري حمد فتحي: اعتزل فورا

سعر الدولار اليوم

آخر تحديث.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه

شيكو بانزا

برسالة ساخرة.. شيكو بانزا نجم الزمالك يثير غضب مدافع بيراميدز

ترشيحاتنا

سفير الإمارات يستقبل مسؤول العلاقات في مجموعة موانئ دبي

سفير الإمارات يستقبل مسئول العلاقات الحكومية في مجموعة موانئ دبي

جنوب لبنان

غارات إسرائيلية على لبنان بعد هجوم مسيرات من حزب الله

جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم إحباط محاولة تهريب أسلحة من الأردن

بالصور

عدم تحسن الرؤية بعد عملية المياه البيضاء .. إليك الأسباب والعلاج

زغللة العين بعد عملية المياه البيضاء
زغللة العين بعد عملية المياه البيضاء
زغللة العين بعد عملية المياه البيضاء

بتكلفة 15 مليون جنيه.. افتتاح 4 مساجد بالشرقية

مسجد
مسجد
مسجد

5 سيارات زيرو سجلت أعلى انخفاض في الأسعار خلال أبريل

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

قهوة البيض أغرب تريندات مواقع التواصل .. تقدر تجربها؟

ما هي قهوة البيض؟
ما هي قهوة البيض؟
ما هي قهوة البيض؟

فيديو

أزمة مطرب مهرجانات مشهور

استغاثة مؤثرة.. أزمة جديدة تطارد مطرب مهرجانات بعد اتهامات طليقته

القرد لولو الهارب

قرد هارب يشعل السوشيال ميديا ويثير الذعر في المنوفية| فيديوجراف

علي غزلان

قدّر الله وما شاء فعل.. منشور غامض يفتح باب التكهنات حول حياة علي غزلان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

المزيد