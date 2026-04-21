الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

الأوقاف تعقد 630 ندوة علمية بالمحافظات الحدودية بعنوان: «النهي عن الانتحار »

عبد الرحمن محمد

عقدت وزارة الأوقاف عدد ٦٣٠ ندوة علمية بالمديريات الحدودية، الاثنين الموافق: ٢٠/ ٤/ ٢٠٢٦م، عقب صلاة العشاء، بعنوان: «النهي عن الانتحار في القرآن الكريم»، وذلك ضمن برنامج الندوات العلمية، وفي إطار مبادرة «صحح مفاهيمك»، وبمشاركة (١٢٦٠) إمامًا وخطيبًا، وذلك بالمديريات الحدودية: (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الوادي الجديد، محافظة مطروح، شمال سيناء، السويس).

جاء عقد هذه الندوات في ضوء استراتيجية وزارة الأوقاف التي ترتكز على أربعة محاور رئيسة، شملت: مواجهة الإرهاب والتطرف، ومحاربة صور التطرف الفكري كافة، ومواجهة التطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، واستعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني، بما يسهم في ترسيخ الوعي الصحيح، وتعظيم قدر العلم، ودعم مسارات الاكتشاف والابتكار والإبداع.

وأوضحت الندوات أن للانتحار أسبابًا متعددة نفسية واجتماعية، يتعين التعامل معها من خلال المختصين في مجالات علم النفس والاجتماع، مع بيان الحكم الشرعي الذي يقرر أن الانتحار من كبائر الذنوب التي حرمها الشرع تحريمًا قاطعًا؛ إذ يقول الحق سبحانه: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: ٢٩].

وتناولت الندوات بيان مظاهر الانتحار ومؤشراته، ومنها: العزلة واليأس، والتعبير عن فقدان الأمل، والتغيرات الحادة في السلوك والمزاج، والسلوكيات الخطرة، مع التأكيد على أهمية الاكتشاف المبكر والتدخل الإيجابي.

كما أبرزت الندوات الآثار السلبية لهذه الجريمة على الفرد والأسرة والمجتمع، حيث تمثل خسارة جسيمة للفرد، وألمًا بالغًا للأسرة، ومؤشرًا على خلل في منظومة التماسك المجتمعي.

وعرضت الندوات سبل العلاج من منظور إيماني ومجتمعي، من خلال تصحيح المفاهيم، وتعزيز الصلة بالله، وترسيخ قيمة الصبر على الابتلاء، إلى جانب تفعيل دور الأسرة والمجتمع في الدعم النفسي، وربط من يعانون من أزمات نفسية بالمتخصصين.

وجاءت هذه الجهود في إطار الدور التوعوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير، وبناء وعي مجتمعي قادر على مواجهة التحديات الفكرية والسلوكية.

