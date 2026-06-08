محمد صلاح: نحلم بالوصول لأبعد نقطة في المونديال وهدفنا إسعاد الجماهير

أكد قائد منتخب مصر محمد صلاح ، على أهمية التركيز خلال الفترة الحالية استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026، مشددًا على ضرورة العمل بجدية داخل المعسكر لتحقيق أفضل جاهزية ممكنة.

تصريحات محمد صلاح

وقال صلاح ، في تصريحات عبر شبكة «سكاي سبورتس»، إن الهدف الأساسي للمنتخب هو إسعاد الجماهير المصرية وتقديم أداء يليق بطموحاتهم، مضيفًا أن اللاعبين يسعون دائمًا لتقديم ما يجعل المشجعين فخورين بهم.

وأوضح نجم منتخب مصر، أن المجموعة في كأس العالم صعبة للغاية، وأن جميع المنتخبات تمتلك فرصًا متساوية في المنافسة على بطاقات التأهل، ما يتطلب تركيزًا كبيرًا منذ البداية.

وأشار صلاح، إلى أن المنتخب المصري سيبذل أقصى ما لديه داخل الملعب من أجل تحقيق نتائج إيجابية، مؤكدًا أن الطموح يمتد إلى التأهل ومواصلة المشوار في البطولة لأبعد نقطة ممكنة في مونديال 2026.