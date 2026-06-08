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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كارلوس مويا: مصر ستظهر بقوة في المونديال.. ومحمد صلاح من أعظم لاعبي أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
إسراء أشرف

يرى الأرجنتيني كارلوس مويا أن المنافسة على لقب كأس العالم 2026 ستنحصر بين عدد من المنتخبات الكبرى، في مقدمتها الأرجنتين والبرازيل وفرنسا وإسبانيا، مؤكدًا أن هذه المنتخبات تمتلك المقومات التي تجعلها الأقرب للوصول إلى الأدوار النهائية.

وأشار مويا إلى أن منتخبي المغرب والبرتغال قد يكونان من أبرز مفاجآت البطولة، في ظل التطور الكبير الذي أظهراه خلال السنوات الأخيرة على المستوى الدولي.

وعن منتخب الأرجنتين، أوضح النجم السابق أن الحفاظ على اللقب العالمي سيكون تحديًا صعبًا، خاصة مع وجود بعض اللاعبين الذين عادوا مؤخرًا من الإصابات ولم يستعيدوا كامل جاهزيتهم، لكنه شدد على أن "التانجو" لا يزال يملك الجودة والخبرة اللازمتين للمنافسة على اللقب والوصول إلى النهائي.

وفي حديثه عن منتخب مصر، أبدى مويا ثقته في قدرة "الفراعنة" على تقديم بطولة قوية، مؤكدًا أن الفريق يمتلك شخصية تنافسية مميزة، وأن مفتاح النجاح يتمثل في الثقة بالنفس وتقليل الأخطاء خلال المباريات.

وأشاد بالدور الذي يلعبه المدير الفني حسام حسن، معتبرًا أن خبراته الكبيرة وعقليته الانتصارية ستنعكس إيجابًا على اللاعبين، وستساعد المنتخب المصري على الظهور بصورة مميزة في المونديال.

وتطرق مويا إلى محمد صلاح، مؤكدًا أنه واحد من أكثر اللاعبين الذين يستمتع بمشاهدتهم، لما يمتلكه من إمكانيات فنية وشخصية استثنائية داخل الملعب، مشيرًا إلى أن قائد المنتخب المصري وحده من يملك قرار تحديد موعد ونهاية مسيرته الكروية.

وفي ختام تصريحاته، وضع مويا محمد صلاح ضمن قائمة أعظم اللاعبين الأفارقة في التاريخ، مؤكدًا أن نجم ليفربول وصامويل إيتو يتصدران قائمته الشخصية لأفضل من شاهدهم من القارة السمراء طوال مسيرته.

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