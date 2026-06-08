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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موسيماني مدربًا لبيراميدز.. شوبير يكشف الحقيقة

شوبير
شوبير
باسنتي ناجي

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات ملف المدير الفني الجديد لنادي بيراميدز عقب رحيل المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، مؤكدًا أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لا يُعد ضمن الخيارات المطروحة لتولي المهمة الفنية في الوقت الراهن.

شوبير

وأشار شوبير في تصريحات إذاعيه إلى أن إدارة بيراميدز تدرس عددًا من السير الذاتية لمدربين أجانب، حيث وضعت أربعة أسماء ضمن قائمة المرشحين لاختيار المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ونوه شوبير بأن اسم حسام البدري كان مطروحًا في وقت سابق ضمن قائمة المرشحين لتدريب الفريق السماوي، إلا أن فرص توليه المهمة تراجعت بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة، ليخرج من دائرة الترشيحات الحالية.

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