سيف زاهر: مباراة مصر والبرازيل ستظل علامة في تاريخ الكرة المصرية

أكد الإعلامي سيف زاهر، أن التاريخ سيظل يتذكر المواجهة القوية التي خاضها منتخب مصر أمام منتخب البرازيل، في المباراة التي جمعت بين الفريقين وسط أجواء جماهيرية كبيرة.

منتخب مصر

وقال زاهر خلال برنامجه “معلب on”، إن اللقاء كان بمثابة اختبار حقيقي أمام نجوم العالم بقيادة الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي بقيادة المدرب الكبير كارلو أنشيلوتي، مشيرًا إلى أن مدرجات الاستاد كانت ممتلئة بالكامل دون وجود أي مقعد فارغ، في مشهد يعكس حجم وقوة المباراة.

وأضاف أن الأداء الذي قدمه المنتخب المصري لفت أنظار العالم، وحظي بإشادات واسعة من المتابعين والخبراء، مؤكدًا أن الفراعنة ظهروا بشكل مشرف أمام أحد أقوى منتخبات العالم، وقدموا مباراة كبيرة على المستوى الفني والبدني.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه المواجهة ستظل علامة بارزة في تاريخ إعداد المنتخب قبل الاستحقاقات الكبرى، خاصة كأس العالم.