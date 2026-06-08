رضا عبدالعال: شوبير أنقذ المنتخب من خسارة ثقيلة.. وحمزة عبد الكريم لا يستحق التواجد

علَقَ رضا عبد العال لاعب الزمالك والأهلي السابق، على مباراة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمام نظيره البرازيلي.

وخسر المنتخب الوطني أمام البرازيل بنتيجة 1-2 على ملعب هنجتون بانك فيلد في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك في ختام استعدادات كلا المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس العالم المقرر إقامتها بالمكسيك وكندا وأمريكا.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN : المنتخب الوطني لم يقدم الأداء المنتظر أمام البرازيل ، ولعب بأسلوب دفاعي طوال المباراة ، رغم أن المنافس لعب بأقل مجهود خوفاً من الإصابات قبل كأس العالم ، لكن لاعبي السيليساو أهدروا عدة فرص محققة ولولا تألق حارس المرمى مصطفى شوبير لفاز المنتخب البرازيلي بنتيجة كبيرة.

أمنيات رضا عبدالعال

وأضاف: أتمنى أن يكون أداء المنتخب الوطني أمام بلجيكا أفضل من لقاء البرازيل ، واللعب بطريقة هجومية ، والبدء بأفضل تشكيل ممكن ، وإعادة محمد صلاح إلى التشكيل الأساسي.

وتابع: حمزة عبد الكريم لا يستحق التواجد بقائمة المنتخب الوطني في كأس العالم ، وكان يجب الاعتماد عليه بشكل تدريجي في المعسكرات السابقة وعدم الدفع به لأول مرة في بطولة كبيرة بحجم كأس العالم، وكان يجب ضم مصطفى محمد أو أحمد ياسر ريان بدلاً منه.