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بعثة منتخب مصر تصل إلى سبوكين لبدء المرحلة الأخيرة من الاستعداد للمونديال
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعثة منتخب مصر تصل إلى سبوكين لبدء المرحلة الأخيرة من الاستعداد للمونديال

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

وصلت بعثة المنتخب المصري لكرة القدم إلى مدينة سبوكين بولاية واشنطن الأمريكية، من أجل الدخول في المعسكر التدريبي الأخير قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويأتي وصول بعثة الفراعنة في إطار البرنامج التحضيري الذي وضعه الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل خوض منافسات البطولة العالمية، التي يطمح خلالها المنتخب المصري إلى تقديم مستويات قوية وتحقيق نتائج إيجابية تليق بتاريخ الكرة المصرية.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب عدة حصص تدريبية مكثفة خلال الأيام المقبلة، تتضمن تدريبات فنية وتكتيكية، بالإضافة إلى التركيز على الجوانب البدنية والاستشفائية، بهدف تجهيز جميع اللاعبين بالشكل الأمثل قبل ضربة البداية في البطولة.

ويعكف الجهاز الفني على دراسة المنافسين في المجموعة السابعة بشكل دقيق، من أجل وضع الخطة المناسبة لكل مواجهة، خاصة أن المنتخب المصري يطمح إلى تحقيق بداية قوية تمنحه دفعة معنوية كبيرة في مشواره بالمونديال.

ويستهل المنتخب المصري مشواره في كأس العالم بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو 2026، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات. وتقام المباراة على أحد أبرز الملاعب في مدينة سياتل، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير، نظراً لقيمة المنتخبين وما يمتلكانه من عناصر مميزة.

وتحظى بعثة المنتخب المصري بمتابعة واسعة من الجماهير المصرية التي تترقب ظهور الفراعنة في البطولة العالمية، أملاً في تحقيق إنجاز جديد وإعادة كتابة صفحة مشرقة في تاريخ مشاركات مصر بكأس العالم.

وتسود أجواء من التركيز والحماس داخل المعسكر، حيث يسعى اللاعبون والجهاز الفني إلى استغلال الأيام المتبقية قبل انطلاق المنافسات للوصول إلى أفضل حالة ممكنة، بما يعزز فرص المنتخب في تقديم أداء قوي وتحقيق نتائج إيجابية خلال مشواره في البطولة، وإسعاد الجماهير المصرية التي تعلق آمالاً كبيرة على هذا الجيل من اللاعبين.

منتخب مصر بلجيكا كأس العالم اخبار الرياضة

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