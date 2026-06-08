زكي عبد الفتاح: منتخب مصر سيعاني من الطقس الحار في سبوكين

أكد زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، أن منتخب مصر سيعاني من الطقس الحار الشديد في سبوكين.



وقال زكي عبد الفتاح في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: مش اي لاعب يروح يلعب في الدوري الأمريكي ، والدليل على ذلك أن وسام أبو علي لما جه امريكا أصيب كتيرا، لأن الأجواء والظروف متغيرة.



وأضاف: أمريكا اتطورت كتير في كرة القدم والدوري بقى من أصعب الدوريات الموجوده حاليا ، والغريب أن الانتقال من ملعب امريكا وملعب كندا بالاتوبيس ساعه ونص.



وتابع: كان لازم مسؤولين في اتحاد الكرة يروحوا بدري عشان يختاروا ملاعب قريبه من المباريات ، فالتخطيط الصح هيسهل وهيحقق النجاحات، والطقس في سبوكين حار للغاية والمنتخب سيعاني من ذلك.