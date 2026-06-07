خلال لقائهما بأمريكا.. وسام أبو علي ينشر صورة مع إمام عاشور

أثار الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الأهلي السابق، تفاعلًا واسعًا بين جماهير القلعة الحمراء بعد نشره صورة عبر خاصية “ستوري” على حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”.

وظهر وسام أبو علي في الصورة وهو يحتضن زميله السابق إمام عاشور، لاعب الأهلي ومنتخب مصر، مكتفيًا بالتعليق عليها بوضع قلبين، في رسالة عكست قوة العلاقة التي تجمع الثنائي.

كان وسام أبو علي، نجم الأهلي السابق، قد أعرب عن سعادته بلقاء زملائه في منتخب مصر، مؤكدًا أن الفترة التي قضاها داخل النادي الأهلي تُعد من أجمل أيام حياته الكروية.

وقال وسام أبو علي في تصريحات تلفزيونية: “قضيت أيام جميلة مع زملائي اللي بيلعبوا في منتخب مصر، علشان كدا كنت لازم أشوفهم، جمهور الأهلي سيظل فوق رأسي، قضيت أحلى أيام حياتي مع النادي الأهلي.”