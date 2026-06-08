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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فتح الله: إمام عاشور حل مهم لمنتخب مصر ولازم يلعب أساسي

إمام عاشور
إمام عاشور
محمد بدران

أكد محمود فتح الله نجم الزمالك السابق، أن وجود  إمام عاشور يمثل إضافة مهمة لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، مشددًا على ضرورة منحه الثقة والدعم داخل الفريق.

وقال فتح الله، خلال ظهوره في برنامج «الكورة مع فايق»، إن إمام عاشور يجب أن يكون أحد العناصر الأساسية في تشكيل المنتخب، لما يمتلكه من قدرات فنية وبدنية مميزة.

وأضاف: «إمام عاشور حل مهم لمنتخب مصر، لازم يكون لاعب أساسي وتديله الثقة وتحسسه إنه لاعب مهم، لأن لما بتعمل كده معاه بيأدي بشكل كويس».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن التعامل النفسي مع اللاعب داخل المنتخب له تأثير مباشر على مستواه، وأن منحه الثقة الكاملة قد يساعده على تقديم أفضل أداء ممكن في المباريات المقبلة.

ويستعد منتخب مصر الأول، لخوض منافسات كاس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

مجموعة ومواعيد منتخب مصر في كأس العالم 

ويتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

ـ مصر vs بلجيكا 15 يونيو (3:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 15يونيو - 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

ـ مصر vs نيوزيلندا 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) 22 يونيو - 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر وإيران

ـ مصر vs إيران 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو - 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

قائمة منتخب مصر فى بطولة كأس العالم 2026

وضمت قائمة منتخب مصر كل من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

آمام عاشور منتخب مصر كأس العالم محمود فتح الله

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