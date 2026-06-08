لقطات من وصول منتخب مصر لمدينة سبوكين مقر إقامة البعثة في كأس العالم 2026

وصلت بعثة منتخب مصر إلى مدينة سبوكين بولاية واشنطن الأمريكية، من أجل الدخول في المعسكر التدريبي الأخير قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويسعى منتخب مصر لخوض تحضيرات قوية ونهائية قبل المباراة المرتقبة أمام بلجيكا في افتتاح مشوار الفراعنة في بطولة كأس العالم

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب عدة حصص تدريبية مكثفة خلال الأيام المقبلة، تتضمن تدريبات فنية وتكتيكية، بالإضافة إلى التركيز على الجوانب البدنية والاستشفائية، بهدف تجهيز جميع اللاعبين بالشكل الأمثل قبل ضربة البداية في البطولة.

مجموعة ومواعيد منتخب مصر في كأس العالم

ويتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

ـ مصر vs بلجيكا 15 يونيو (3:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 15يونيو - 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

ـ مصر vs نيوزيلندا 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) 22 يونيو - 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر وإيران

ـ مصر vs إيران 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو - 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

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