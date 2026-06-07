ملخص وأهداف مباراة مصر والبرازيل استعدادا لكأس العالم

خسر منتخب مصر أمام منافسه البرازيل بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب هانتينجتون بنك بمدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد وذلك في ختام استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر الأول، لخوض منافسات كأس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

في البداية تقدم منتخب البرازيل بعد خطأ فادح من مهند لاشين في التعامل مع الكرة ليخطفها برونو جيمارايش، لاعب السيليساو ويسجل الهدف الأول في الدقيقة السابعة.

ونجح مصطفى زيكو في تسجيل هدف التعادل لمنتخب مصر في الدقيقة 11 من عمر المباراة

ووفي الشوط الثاني، نجح الشاب إندريك من تسجيل الهدف الثاني لمنتخب البرازيل في الدقيقة 52 من زمن اللقاء.

قائمة منتخب مصر فى بطولة كأس العالم 2026

وضمت قائمة منتخب مصر كل من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

مجموعة ومواعيد منتخب مصر في كأس العالم

ويتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

ـ مصر vs بلجيكا 15 يونيو (3:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 15يونيو - 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

ـ مصر vs نيوزيلندا 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) 22 يونيو - 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر وإيران

ـ مصر vs إيران 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو - 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.