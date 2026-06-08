رضا عبد العال: زيكو محظوظ ولم يعوض مصطفى محمد

قال رضا عبد العال لاعب الزمالك والأهلي السابق، إن عدم انضمام مصطفى محمد مهاجم فريق نانت الفرنسي لقائمة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم ، بمثابة خسارة كبيرة للفراعنة.

وأضاف رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN : أداء المنتخب الوطني أمام البرازيل في ودية الأمس كان بحاجة إلى وجود رأس حربة بمواصفات مصطفى محمد ، مشيراً إلى أن مصطفى زيكو لم يستطع تعويض غياب الأناكوندا.

وتابع: مصطفى زيكو لاعب مجتهد لكنه محظوظ بالتسجيل أمام البرازيل واستغل خطأ المدافع ماركينيوس الذي أهداه الكرة أمام مرمى أليسون بيكر ، لكنه لا يستطيع تعويض غياب مصطفى محمد واللعب بصفة أساسية في مركز المهاجم الصريح.

وأتم: في حالة فوز المنتخب الوطني بأي مباراة في دور المجموعات بكأس العالم أو التأهل إلى دور الـ32 ، فإن هذا الأمر لا يُعد إنجازاً ، خاصةً بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة في المونديال إلى 48 بدلاً من 32.