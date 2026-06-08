قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقترح برلماني لإنشاء نقابة لصناع المحتوى الرقمي لإنهاء فوضى السوشيال ميديا
إياتا: شركات الطيران ستتكبد خسائر إضافية بـ100 مليار دولار جراء الأزمة الإيرانية
القبض على 9 رجال وسيدة يستغلون 11 طفلا في أعمال التسول بشوارع الجيزة
الدعم النقدي على طاولة الحكومة.. مطالب بدراسة دقيقة قبل التخلي عن منظومة الخبز المدعم
تل أبيب تحت نيران القصف.. إيران أطلقت 30 صاروخا على إسرائيل
نيسان تطلق إنتاج "ماجنيت" في مصر.. ومدبولي: نتطلع لرؤية أول سيارة كهربائية للشركة قريبًا
إعلام إيراني: انفجارات ضخمة في طهران
إنجاز استراتيجي.. منال عوض تعلن الانتهاء من تقرير الإبلاغ الوطني الرابع وتقرير الشفافية الأول لمصر
موجة حارة ورطوبة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم
منتدبة للمراقبة من أسوان.. وفاة "مدُرسة" في حادث سير بكفر الدوار
جمبلاط: الاستثمار في العنصر البشري والذكاء الاصطناعي أساس تطوير شركات الإنتاج الحربي
"شاومينج" يدعي تداول امتحان الرياضيات البحتة بالثانوية الأزهرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رضا عبد العال: زيكو محظوظ ولم يعوض مصطفى محمد

رضا عبدالعال
رضا عبدالعال
عبدالله هشام

قال رضا عبد العال لاعب الزمالك والأهلي السابق، إن عدم انضمام مصطفى محمد مهاجم فريق نانت الفرنسي لقائمة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم ، بمثابة خسارة كبيرة للفراعنة.

وأضاف رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN : أداء المنتخب الوطني أمام البرازيل في ودية الأمس كان بحاجة إلى وجود رأس حربة بمواصفات مصطفى محمد ، مشيراً إلى أن مصطفى زيكو لم يستطع تعويض غياب الأناكوندا.

وتابع: مصطفى زيكو لاعب مجتهد لكنه محظوظ بالتسجيل أمام البرازيل واستغل خطأ المدافع ماركينيوس الذي أهداه الكرة أمام مرمى أليسون بيكر ، لكنه لا يستطيع تعويض غياب مصطفى محمد واللعب بصفة أساسية في مركز المهاجم الصريح.

وأتم: في حالة فوز المنتخب الوطني بأي مباراة في دور المجموعات بكأس العالم أو التأهل إلى دور الـ32 ، فإن هذا الأمر لا يُعد إنجازاً ، خاصةً بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة في المونديال إلى 48 بدلاً من 32.

رضا عبد العال مصطفى محمد نانت الفرنسي كأس العالم كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

الدواجن

تغيرات مفاجئة في أسعار الفراخ بالأسواق اليوم.. الكيلو بكام؟

الأهلي والزمالك

صفقة مفاجأة.. لاعب الزمالك يقترب من الانتقال إلى الأهلي

الميت يختار من يزوره

هل الميت يختار من يزوره في المنام؟.. انتبه فزيارته لك لها 9 أسباب

الداخلية تكشف تفاصيل خناقة عربة السيدات بمترو الأنفاق

ضرب بالشباشب.. الداخلية تكشف تفاصيل خناقة عربة السيدات بمترو الأنفاق

الذهب

تشتري ولا تبيع.. نصائح مهمة من شعبة الذهب للمواطنين بعد هبوط الأسعار

ظبط صاحب فيديو حرق العلم

الداخلية تكشف ملابسات فيديو حرق العلم وتضبط مرتكبه بالمنوفية

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وزيادة الأجور الجديدة رسميًا

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وزيادة الأجور الجديدة رسميا

ترشيحاتنا

اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب

قنصوة: تعزيز مسارات التعليم التكنولوجي وربطها باحتياجات سوق العمل وخطط التنمية

الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ

رئيس تعليم الشيوخ: توجيهات الرئيس السيسي بتوزيع خطة التنمية بعدالة بين المحافظات مهمة للغاية

مجلس الشيوخ

الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية للحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد