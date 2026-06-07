خالد طلعت يفتح النار: مصطفى زيكو يتفوّق على مصطفى محمد في أرقام المنتخب

أثار الناقد الرياضي خالد طلعت جدلًا واسعًا بعد ما نشر مقارنة بين أداء الثنائي مصطفى محمد ومصطفى زيكو مع منتخب مصر خلال الفترة الأخيرة.

وقال خالد طلعت، في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «صدق أو لا تصدق.. مصطفى محمد في آخر 23 مباراة شارك فيها مع منتخب مصر، لعب 1150 دقيقة كاملة، سجل هدفًا يتيمًا كان في مرمى نيجيريا في مباراة ودية».

وأضاف: «في المقابل، مصطفى زيكو في أقل من مباراتين فقط مع منتخب مصر، لعب 100 دقيقة فقط، سجل هدفين في مرمى روسيا والبرازيل».

واختتم الناقد الرياضي حديثه قائلًا: «بجد.. شابوه للعميد حسام حسن»، في إشارة إلى إشادته بمدير المنتخب الوطني حسام حسن بعد الاعتماد على بعض العناصر الجديدة ومنحها الفرصة.