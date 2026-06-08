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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبدالظاهر السقا: مصطفى شوبير مشروع أسطورة قادمة في حراسة مرمى مصر

شوبير
شوبير
باسنتي ناجي

أشاد عبدالظاهر السقا بالحارس الشاب مصطفى شوبير، مؤكدًا أنه يمتلك موهبة كبيرة تؤهله ليكون الحارس الأول لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

مصطفي شوبير 

وقال السقا في تصريحات تلفزيونية إن شوبير يُعد “طفرة” في مركز حراسة المرمى، مشيرًا إلى أن هناك أسماء تاريخية سبقت هذا الجيل مثل عصام الحضري ومحمد الشناوي، لكن شوبير يمتلك مقومات تجعله يسير على نفس الطريق.

وأضاف أن شوبير تطور بشكل واضح وملحوظ خلال السنوات الأخيرة، نتيجة العمل والاجتهاد المستمر على نفسه داخل وخارج الملعب.

وكشف السقا عن موقف سابق جمعه بالحارس الشاب، قائلًا إنه تحدث معه هاتفيًا قبل عامين وأكد له أنه سيكون “حارس مصر الأول في المستقبل”، موضحًا أن شوبير أبدى ثقة كبيرة بنفسه وقتها، ورد عليه بأنه يدرك ذلك جيدًا ويستعد لهذه المرحلة.

واختتم السقا تصريحاته بالتأكيد على أن محمد الشناوي كان قبله، وأن الحضري ترك إرثًا كبيرًا، لكن شوبير يملك فرصة قوية ليكون الاسم القادم في تاريخ حراسة مرمى الفراعنة.

شوبير مصطفي شوبير الاهلي

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