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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فاروق جعفر: المنتخب الوطني لم يستطع مجاراة البرازيل.. والأداء سيختلف أمام بلجيكا

فاروق جعفر
فاروق جعفر
عبدالله هشام

أكد فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق أن منتخب مصر لم يستطع مجاراة نظيره البرازيل خلال المباراة التي جمعت المنتخبين صباح أمس الأحد في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال فاروق جعفر في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN: الفوارق الفنية الكبيرة بين لاعبي منتخب مصر والبرازيل كانت واضحة خلال المباراة ، ولعبت دوراً كبيراً في حسم اللقاء لصالح راقصي السامبا ، 

وأضاف : حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني أدار اللقاء بأسلوب دفاعي ، لكنه سيخوض مباريات كأس العالم بشكل مختلف ولن يلعب ضد بلجيكا بهذه الطريقة.

مجموعة ومواعيد منتخب مصر في كأس العالم

ويتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

ـ مصر vs بلجيكا 15 يونيو (3:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 15يونيو - 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

ـ مصر vs نيوزيلندا 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) 22 يونيو - 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر وإيران

ـ مصر vs إيران 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو - 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

فاروق جعفر الزمالك نادي الزمالك البرازيل كأس العالم

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