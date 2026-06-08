ساعات تفصل مورينيو عن العودة إلى ريال مدريد

اقترب نادي ريال مدريد من الإعلان رسميًا ، عن عودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لتولي القيادة الفنية للفريق، وفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية.

وأكدت الصحيفة ، أن الاتفاق بين الطرفين تم بشكل نهائي، ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي عن الصفقة، ليبدأ مورينيو مرحلة جديدة مع النادي الذي سبق أن قاده بين عامي 2010 و2013.

وأشارت إلى أن مورينيو سيوقع عقدًا يمتد لموسمين، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي وفقًا للنتائج التي سيحققها مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويأتي التعاقد مع المدرب البرتغالي ضمن المشروع الجديد الذي يقوده فلورنتينو بيريز بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، حيث تسعى الإدارة إلى إعادة بناء الفريق وتجهيزه للمنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية.

وبدأ مورينيو بالفعل في تحديد احتياجاته الفنية، مطالبًا بتدعيم عدة مراكز داخل الفريق، أبرزها الدفاع وخط الوسط، في إطار خطة لإعادة تشكيل ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية.

كما كشفت التقارير أن النادي يعمل على حسم عدد من الصفقات الجديدة لدعم صفوف الفريق، استعدادًا لانطلاق الموسم المقبل.

وتأمل إدارة ريال مدريد أن يقود مورينيو الفريق إلى استعادة هيبته الأوروبية، خاصة في بطولة دوري أبطال أوروبا، التي ستكون الهدف الأبرز خلال المرحلة القادمة.