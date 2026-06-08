تحديث رسمي صادم.. الزمالك يتصدر قائمة الأندية المصرية المعاقبة من فيفا

كشف خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة عن أحدث قائمة للأندية المصرية ، المعاقبة بقرار حظر تسجيل لاعبين جدد من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وذلك وفقًا للتحديث الصادر صباح اليوم.

عامر العمايرة

ونشر العمايرة عبر حسابه على موقع «فيسبوك» قائمة الأندية التي تواجه عقوبة إيقاف القيد، موضحًا أن القائمة محدثة حتى يوم 8 يونيو في تمام الساعة 11:40 صباحًا.

وتصدر الزمالك القائمة بعدما وصل عدد القضايا المسجلة ضده إلى 17 قضية، يليه الإسماعيلي بـ5 قضايا.

وضمت القائمة أيضًا عددًا من الأندية الأخرى، وهي:

إيسترن كومباني: قضيتان.

مركز شباب تلا: قضية واحدة.

راية: قضية واحدة.

السكة الحديد: قضية واحدة.

مصر المقاصة: قضية واحدة.

المنيا: قضية واحدة.

وأشار العمايرة، إلى أن هذه القائمة تعكس آخر تحديثات عقوبات حظر القيد الصادرة من «فيفا» بحق الأندية المصرية حتى صباح اليوم، في انتظار أي مستجدات أو تسويات قد تؤدي إلى رفع العقوبات خلال الفترة المقبلة.