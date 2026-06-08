قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: على إسرائيل وإيران وقف إطلاق النار فورا
مدبولي: الدولة حريصة على تقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين الجادين
لمناقشة مديونيات المرافق.. وزير الشباب يعقد اجتماعًا مع الأندية والجهات المعنية
مصدر عسكري.. إيران استخدمت أحدث جيل من صواريخ خيبر في هجماتها على الأراضي المحتلة
مرموش ثالثا وحكيمي في الصدارة.. اللاعبون العرب الأعلى قيمة سوقية في كأس العالم 2026
وداعا للسلع الثابتة .. خطة شاملة لمنح الأسر حرية اختيار احتياجاتها التموينية
مواجهة مفتوحة أم تمهيد لتسوية؟.. قراءة في التصعيد الأخير بين طهران وتل أبيب
مدبولي: الزيارات المتتابعة للصروح الصناعية في قطاع الدواء تهدف لدعم فرص نموه
مصر تؤكد ضرورة سرعة التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران لتجنب مخاطر التصعيد والتوتر
مرصد الأزهر: زيادة الهجمات الإرهابية في باكستان بنسبة 27% وبلوشستان في صدارة المشهد الأمني
شريحة محمول الأطفال في مصر الشهر المقبل.. كل ما تريد معرفته عنها
ترامب: على إيران وإسرائيل وقف القتال فورا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تحديث رسمي صادم.. الزمالك يتصدر قائمة الأندية المصرية المعاقبة من فيفا

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

كشف خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة عن أحدث قائمة للأندية المصرية ، المعاقبة بقرار حظر تسجيل لاعبين جدد من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وذلك وفقًا للتحديث الصادر صباح اليوم.

عامر العمايرة 

ونشر العمايرة عبر حسابه على موقع «فيسبوك» قائمة الأندية التي تواجه عقوبة إيقاف القيد، موضحًا أن القائمة محدثة حتى يوم 8 يونيو في تمام الساعة 11:40 صباحًا.

وتصدر الزمالك القائمة بعدما وصل عدد القضايا المسجلة ضده إلى 17 قضية، يليه الإسماعيلي بـ5 قضايا.

وضمت القائمة أيضًا عددًا من الأندية الأخرى، وهي:

إيسترن كومباني: قضيتان.

مركز شباب تلا: قضية واحدة.

راية: قضية واحدة.

السكة الحديد: قضية واحدة.

مصر المقاصة: قضية واحدة.

المنيا: قضية واحدة.

وأشار العمايرة، إلى أن هذه القائمة تعكس آخر تحديثات عقوبات حظر القيد الصادرة من «فيفا» بحق الأندية المصرية حتى صباح اليوم، في انتظار أي مستجدات أو تسويات قد تؤدي إلى رفع العقوبات خلال الفترة المقبلة.

الزمالك الاهلي عامر العمايرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

الأهلي والزمالك

صفقة مفاجأة.. لاعب الزمالك يقترب من الانتقال إلى الأهلي

الدواجن

تغيرات مفاجئة في أسعار الفراخ بالأسواق اليوم.. الكيلو بكام؟

الداخلية تكشف تفاصيل خناقة عربة السيدات بمترو الأنفاق

ضرب بالشباشب.. الداخلية تكشف تفاصيل خناقة عربة السيدات بمترو الأنفاق

الذهب

تشتري ولا تبيع.. نصائح مهمة من شعبة الذهب للمواطنين بعد هبوط الأسعار

ظبط صاحب فيديو حرق العلم

الداخلية تكشف ملابسات فيديو حرق العلم وتضبط مرتكبه بالمنوفية

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وزيادة الأجور الجديدة رسميًا

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وزيادة الأجور الجديدة رسميا

سكن لكل المصريين 9

شقق جاهزة للتسليم.. موعد طرح «سكن لكل المصريين 9» ونظام التقسيط حتى 20 عامًا

ترشيحاتنا

منتخب إيران

بعثة إيران تصل إلى المكسيك للمشاركة في مونديال 2026.. صور

منتخب الصومال

كأس العالم 2026.. منتخب الصومال الحاضر الغائب في المونديال

إريكسن

بعد سقوطه أمام أوكرانيا.. التفسير الطبي لتوقف قلب إريكسن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد