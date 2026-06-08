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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سابقة وزارية.. قنصوة يشيد بإنجازات خالد عبد الغفار وأيمن عاشور أمام البرلمان

اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب
اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب
ماجدة بدوى

في لفتة تعكس نهجًا مؤسسيًا قائمًا على استكمال مسيرة التطوير، أشاد الدكتور عبد العزيز قنصوة ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأداء الوزيرين السابقين خالد عبد الغفار وأيمن عاشور، مؤكدًا أن ما تحقق في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي خلال السنوات الماضية يمثل قاعدة قوية للبناء عليها واستكمال جهود التطوير.

وجاءت إشادة قنصوة خلال مشاركته في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، المنعقد اليوم الإثنين، لمناقشة تطوير منظومة التعليم الفني والتوسع في التعليم التكنولوجي، حيث أكد أهمية الحفاظ على استمرارية السياسات الناجحة وتعزيز ما تحقق من إنجازات في قطاع التعليم العالي.

وتعد هذه الإشادة سابقة لافتة في المشهد الوزاري، إذ نادرًا ما يحرص وزير جديد على توجيه رسائل تقدير علنية لأسلافه تحت قبة البرلمان، بما يعكس تقديرًا للجهود المتراكمة وإيمانًا بأن تطوير التعليم مشروع وطني ممتد لا يرتبط بأشخاص بقدر ارتباطه برؤية الدولة وأهدافها الاستراتيجية.

وأكد قنصوة أن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز التكامل بين التعليم الفني والتكنولوجي والتعليم الجامعي، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية المستدامة وبناء كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي قطاع التعليم العالي خالد عبد الغفار أيمن عاشور سوق العمل

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