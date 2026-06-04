وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا لتكثيف إطلاق القوافل المتكاملة داخل وخارج مصر

عقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة مع عدد من نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومديري المستشفيات الجامعية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وتناول الاجتماع بحث آليات تكثيف إطلاق القوافل المتكاملة لمختلف أنحاء الجمهورية، فضلًا عن تكثيف القوافل التي يتم إرسالها للدول الإفريقية.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أهمية دور الجامعات في إطلاق القوافل المتكاملة الشاملة التي تضم قوافل طبية وبيطرية وزراعية، مثمنًا جهود الجامعات في إطلاق هذه القوافل في إطار قيام الجامعات بدورها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار الوزير إلى أهمية التكامل والتعاون بين مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية في إطلاق القوافل بجميع أنحاء الجمهورية.

ولفت الدكتور عبدالعزيز قنصوة إلى أهمية إطلاق القوافل خارج مصر، في إطار دعم دور مصر الريادي في المنطقة والقارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بدول حوض النيل وتستهدف إطلاق القوافل المتكاملة لخدمة أبناء القارة، مؤكدًا أهمية التنسيق مع مختلف الجهات المعنية في هذا الشأن.

وأكد الوزير أهمية أن تواصل الجامعة أداء رسالتها الوطنية والمجتمعية من خلال دعم المبادرات الرئاسية والمشاركة الفاعلة في الجهود التنموية التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن القوافل تمثل نموذجًا للتكامل بين قطاعات الجامعة الطبية المختلفة، وتسهم في تقديم خدمات صحية متخصصة ومجانية تخفف الأعباء عن المواطنين، وتدعم جهود الدولة في تعزيز الرعاية الصحية.

وانتهى الاجتماع إلى تشكيل لجنة القوافل المتكاملة، واختيار الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتكون مقرر اللجنة.