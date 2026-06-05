وزير التعليم العالي: معهد الكوزن المصري الياباني يجسد مستوى التعاون التكنولوجي المتميز

شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الأسبوع الماضي جهودا مكثفة ، عبر عدد من اللقاءات والاجتماعات التي استهدفت تطوير منظومة التعليم الجامعي، وتعزيز تنافسية التعليم الجامعي.

قام كل من د.عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويوكو ميتسوي، النائب الأول لرئيس الهيئة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، بزيارة رسمية إلى معهد الكوزن المصري الياباني بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بالتعاون مع الهيئة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، لمتابعة سير العملية التعليمية والأنشطة التدريبية بالمعهد، وخلال الزيارة، أكد وزير التعليم العالي أن معهد الكوزن المصري الياباني يجسد مستوى التعاون المتميز بين مصر واليابان في مجال التعليم التكنولوجي، مشيرًا إلى دوره في إعداد كوادر فنية مؤهلة وفق أحدث النظم التعليمية والتدريبية، بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل ودعم توجه الدولة نحو التنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة.

شهد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة البريطانية في مصر، والاتحاد الدولي للرياضة الجامعية (FISU)، لإطلاق أول برنامج ماجستير للإدارة الرياضية في الشرق الأوسط، بحضور الدكتور أشرف صبحي رئيس الاتحاد الإفريقي وعضو الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، ويهدف هذا البرنامج الدولي، الذي يشرف عليه الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، إلى إعداد قيادات متخصصة في إدارة الرياضة والمؤسسات والفعاليات الرياضية وفق أفضل الممارسات العالمية، كما شهد الاجتماع مناقشة التعاون مع الاتحاد الدولي لترشيح مصر لاستضافة دورة الألعاب الجامعية العالمية الصيفية 2031 لأول مرة في إفريقيا.

واستقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد موسى عمارة رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني “إتقان”، وذلك لبحث آليات تعزيز جودة التعليم الفني والتكنولوجي وتطوير منظومة الاعتماد المؤسسي والبرامجي بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية، وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأحد الركائز الأساسية لإعداد كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وعقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع عدد من نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومديري المستشفيات الجامعية، وتناول الاجتماع بحث آليات تكثيف إطلاق القوافل المتكاملة لمختلف أنحاء الجمهورية، فضلًا عن تكثيف القوافل التي يتم إرسالها للدول الإفريقية، وأشار الوزير إلى أهمية إطلاق القوافل خارج مصر، في إطار دعم دور مصر الريادي في المنطقة والقارة الإفريقية.

افتتح الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعمال الاجتماع الثاني والثلاثين لمجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وفي كلمته أكد الوزير استمرار دعم الوزارة للجامعة المصرية اليابانية باعتبارها نموذجًا ناجحًا للتعاون التعليمي والبحثي بين مصر واليابان، بما يعزز مكانتها كإحدى المؤسسات الرائدة في مجال البحث العلمي والابتكار.