في الذكرى التاسعة لنياحته.. دير المحرق يحيي ذكرى الأنبا ساويرس بقداس إلهي| صور

أقام دير السيدة العذراء مريم بجبل قسقام (المحرق)، بمركز القوصية بأسيوط، صباح اليوم القداس الإلهي بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة لنياحة مثلث الرحمات الأنبا ساويرس، أسقف ورئيس الدير، وسط مشاركة واسعة من أحبار الكنيسة ومجمع رهبان الدير.



وترأس صلوات القداس لفيف من أحبار الكنيسة، هم الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط وتوابعها، والأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، والأنبا باخوميوس أسقف ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم بجبل قسقام (المحرق)، إلى جانب مشاركة مجمع رهبان الدير.

ويُعد الأنبا ساويرس أحد أبرز رؤساء دير المحرق، إذ وُلد في 22 يناير 1943، وترهب بالدير عام 1974، ثم رسم خوري إبسكوبوس عام 1977، قبل أن يُسام أسقفًا ورئيسًا للدير عام 1985، وظل يقود الدير حتى تنيحه في 21 يوليو 2017.

وشهدت صلوات القداس أجواءً روحية، حيث استذكر المشاركون سيرة الأنبا ساويرس وعطاءه الرعوي ودوره في خدمة دير السيدة العذراء المحرق والكنيسة القبطية الأرثوذكسية على مدار سنوات خدمته.