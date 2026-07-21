محافظ أسيوط يشارك في حفل تخرج الدفعة الأولى بالجامعة الجديدة التكنولوجية

شارك اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، في احتفالية مميزة جسدت فرحة الخريجين وأسرهم بثمرة سنوات من الجد والاجتهاد، وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم منظومة التعليم، وتشجيع النماذج المتميزة من الشباب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالارتقاء بالتعليم التكنولوجي وربطه باحتياجات سوق العمل وخطط التنمية المستدامة.

شهد الاحتفال الدكتور جمال تاج عبد الجابر رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، والدكتور محمد سيد إبراهيم رئيس جامعة أسيوط الأهلية، والدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة اللوتس، والدكتور عادل زين الدين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، والدكتور منصور الكباش رئيس جامعة سفنكس بأسيوط الجديدة، والنائب إيهاب مختار عضو مجلس النواب، والدكتور علي محمد يوسف نائب رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، والأنبا بيسنتي مطران أبنوب والبداري وساحل سليم وأسيوط الجديدة للأقباط الأرثوذكس، والدكتور أحمد خطيب مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف، والدكتور ناصر العزايزي مدير عام المتابعة بمديرية الأوقاف، والدكتور أيمن عياد عميد معهد تكنولوجيا المعلومات بأسيوط الجديدة، وناصر محمد رئيس مركز ومدينة الفتح، إلى جانب عدد من القيادات الأكاديمية والتنفيذية والشعبية وأعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور والخريجين.

واستهلت فعاليات الحفل بعزف السلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها عرض فيلم تسجيلي استعرض مسيرة الجامعة منذ إنشائها، وما تضمه من برامج وإمكانات تعليمية متطورة، ودورها في إعداد كوادر تكنولوجية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، كما ألقى عدد من الخريجين كلمة عبروا خلالها عن اعتزازهم بانتمائهم للجامعة، وامتنانهم لأعضاء هيئة التدريس وأولياء أمورهم لما قدموه من دعم طوال سنوات الدراسة.

وعلى هامش الاحتفال، تفقد محافظ أسيوط معرض مشروعات التخرج، واطلع على ابتكارات الطلاب، واستمع إلى شرح مفصل حول الأفكار التي تضمنتها المشروعات وآليات تنفيذها، مشيدًا بالمستوى العلمي والتطبيقي الذي عكسته تلك المشروعات، وما تؤكده من جودة العملية التعليمية داخل الجامعة وقدرتها على إعداد خريجين يمتلكون المهارات والخبرات التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل.

كما تضمن الحفل عددًا من الفقرات الفنية والعروض المتميزة التي أضفت أجواءً من البهجة والاحتفاء، وسط فرحة كبيرة من الطلاب وأسرهم الذين حرصوا على توثيق هذه المناسبة بالتقاط الصور التذكارية.

وخلال كلمته، أعرب اللواء محمد علوان عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الذي يمثل محطة تاريخية في مسيرة جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، مؤكدًا أن تخريج أول دفعة من طلابها يعد ثمرة لجهود الدولة في تطوير منظومة التعليم التكنولوجي، ويمثل خطوة مهمة نحو إعداد أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بالتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية باعتبارها أحد أهم روافد التنمية الاقتصادية والصناعية، وداعمًا رئيسيًا لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

ووجه المحافظ التهنئة إلى الخريجين وأسرهم، مثمنًا ما بذلوه من جهد طوال سنوات الدراسة، ومتمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم العملية والعلمية، كما وجه التحية لأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس وإدارة الجامعة، داعيًا الخريجين إلى مواصلة التعلم والتطوير المستمر، والتمسك بقيم الابتكار والإبداع، وتسخير ما اكتسبوه من معارف ومهارات لخدمة وطنهم والمساهمة في مسيرة البناء والتنمية.

من جانبه، أكد الدكتور جمال تاج عبد الجابر، رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، أن تخريج الدفعة الأولى يمثل علامة فارقة في مسيرة الجامعة، ويعكس نجاحها في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات التطبيقية التي تؤهلها للانطلاق إلى سوق العمل بكفاءة، موجهًا الشكر لأعضاء هيئة التدريس وجميع من ساهم في تأسيس هذا الصرح التعليمي ودعم مسيرته.

وفي ختام الاحتفال، أهدى رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية درع الجامعة إلى اللواء محمد علوان محافظ أسيوط تقديرًا لدعمه المستمر لمنظومة التعليم، كما جرى تكريم رؤساء الجامعات المشاركة وعمداء الكليات، إلى جانب توزيع شهادات التخرج وتكريم أوائل الخريجين، في مشهد احتفالي عكس حجم الإنجاز الذي حققته الجامعة وأبناؤها.