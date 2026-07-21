ضبط 70 كجم دواجن مجمدة غير صالحة للاستهلاك في مركز البداري بأسيوط

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار الحملات التموينية والرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحكام الرقابة على الأسواق، وضمان سلامة السلع المتداولة، وحماية صحة المواطنين، والتصدي بكل حزم لكافة صور الغش التجاري وتداول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، تواصل تنفيذ حملاتها الرقابية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية تحت إشراف الدكتور عنتر سعيد وكيل المديرية، حيث شنت حملة مكبرة استهدفت عددًا من الأسواق والمنشآت الغذائية بمركز البداري، بالتعاون مع إدارة تموين البداري برئاسة أيمن أحمد علي مدير الإدارة، وبالاشتراك مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ممثلة في مصطفى عبد الرؤوف.

وأضاف اللواء محمد علوان أن الحملة أسفرت عن ضبط 70 كيلوجرامًا من الدواجن المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بعد أن أثبتت أعمال الفحص وجود علامات تعفن وتغير واضح في خواصها الطبيعية، بما يجعلها غير صالحة للاستهلاك وتمثل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر بحق المخالفين، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي ممارسات تهدد الصحة العامة أو تمس سلامة المواطنين.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار التنسيق بين مديرية التموين والجهات الرقابية، وفي مقدمتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لتكثيف الحملات المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم والمنشآت الغذائية، وإحكام الرقابة على السلع المتداولة، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك، بما يضمن وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين، ويحافظ على الصحة العامة ويعزز منظومة الرقابة الغذائية بالمحافظة.