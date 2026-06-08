تجارة عين شمس تؤجل امتحانات اليوم الاثنين بسبب عطل طارئ بشبكة الكهرباء

قررت كلية تجارة جامعة عين شمس تأجيل جميع الامتحانات المقرر عقدها اليوم الاثنين؛ بسبب حدوث عطل فني طارئ بشبكة الكهرباء الرئيسية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن جميع مباني الكلية وتعذر توفير البيئة المناسبة والآمنة لعقد الامتحانات.

وقالت تجارة عين شمس، في بيان رسمي، إنه تقرر الآتي:

تأجيل جميع الامتحانات المقرر عقدها اليوم الاثنين الموافق 8 يونيو 2026 خلال الفترتين:



الفترة الأولى: من الساعة 12 ظهرًا حتى 2 ظهرًا.

الفترة الثانية: من الساعة 3 عصرًا حتى 5 مساءً.



لا يسري هذا القرار إلا على الامتحانات المقررة خلال الفترتين المشار إليهما أعلاه.

سيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة للامتحانات المؤجلة وآلية انعقادها فور الانتهاء من تحديدها واعتمادها من الجهات المختصة.



وأهابت إدارة الكلية بجميع الطلاب متابعة الصفحة الرسمية للكلية وللجامعة ووسائل التواصل المعتمدة للحصول على أي مستجدات أو تعليمات جديدة.

كما تقدمت إدارة الكلية بخالص الاعتذار لأبنائنا الطلاب عن هذا الظرف الطارئ الخارج عن الإرادة، مؤكدة حرصها الكامل على توفير أفضل الظروف التي تضمن انتظام العملية الامتحانية وسلامة جميع الطلاب.