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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة عين شمس تحصد جائزتي Grand Prize والميدالية الذهبية في نهائيات Huawei ICT Competition بالصين

مسابقة Huawei ICT Competition العالمية بالصين
مسابقة Huawei ICT Competition العالمية بالصين
حسام الفقي

هنأ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، طلاب الجامعة لفوزهم بجائزتين من فئة Grand Prize، وهي أعلى الجوائز في نهائيات مسابقة Huawei ICT Competition 2025–2026 العالمية، التي أقيمت بمدينة شينزن الصينية، إلى جانب حصولهم على الميدالية الذهبية والكأس في مجالي Cloud Computing وComputing.

وأكدت الجامعة أن هذا الإنجاز يعكس المستوى العلمي والتقني المتميز لطلابها وقدرتهم على المنافسة عالميًا أمام نخبة من الجامعات والمؤسسات الدولية المشاركة في المسابقة.

وفاز في مسار الـ Cloud Track الطالب عبد الرحمن عادل البحراوي خريج دفعة 2025 ببرنامج نظم المعلومات بكليةالحاسبات والمعلومات، ضمن الفريق الفائز بالجائزة الكبرى، بينما حقق الطالب كريم جمال الفوز بالجائزة الكبرى في مسار الـ Computing Track، في إنجاز يعكس ريادة الجامعة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي.

كما أشادت الجامعة بالدور البارز الدكتورة رشا إسماعيل  عميدة كلية الحاسبات والمعلومات والدكتورة منى عبد العظيم مدير وحدة الخريجين بالكلية، تقديرًا لدعمهما المتواصل للطلاب ومساندتهما خلال مراحل الإعداد والتأهيل للمسابقة العالمية.

ووجهت جامعة عين شمس التحية لجميع الطلاب المصريين الفائزين وموجهيهم، مؤكدة أن ما تحقق يمثل صورة مشرفة لقدرات الشباب المصري في مجالات الابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار حرص جامعة عين شمس على دعم الموهوبين وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو بناء مجتمع رقمي قائم على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة.

جدير بالذكر أن مسابقة Huawei ICT Competition تُعد واحدة من أكبر المسابقات العالمية المتخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشهد مشاركة آلاف الطلاب من مختلف دول العالم سنويًا.

رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس Huawei مدينة شينزن الصينية كلية الحاسبات والمعلومات

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